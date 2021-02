Ana Rosa Quintana despluma a Fernando Simón por promover el 8-M: «Más que un experto es un listo de capirote»

Fernando Simón revive la polémica por sus análisis de ‘experto’ y su nuevo respaldo a las manifestaciones del 8-M.

El director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha vuelto a liarla a base de bien con la comparación realizada en su comparecencia del 25 de febrero de 2021 entre los riesgos que conlleva acudir a la Semana Santa con los que habría si se va a alguna de las manifestaciones feministas del 8-M.

“Yo no soy experto en estas cosas y no me gustaría que nadie se molestara, pero no es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos transportado por muchas personas que estar en una manifestación de 500 personas donde se pueden esparcir y mantener las distancias”, afirmó.