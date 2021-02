Monedero, rabioso por su imputación, a golpes en Cuatro: «¿Tengo que gastármelo como el rey emérito, en señoras caras?»

A nadie le pudo extrañar mucho que Juan Carlos Monedero fuera imputado en el llamado ‘Caso Neurona’ en este febrero de 2021, por aparecer en una factura falsa de la consultora que tiene a la Justicia tras de sí.

Pues bien, después de algunos días de ausencia en los medios de comunicación, reapareció Monedero este 25 de febrero de 2021 en Cuatro al día, programa en el que colabora habitualmente.

Tampoco a nadie le podrá extrañar mucho que el gurú podemita apareciera con la idea de defenderse de todo lo que le acusan -además de asegurar que no sabe qué es exactamente-, de decir que todo es un invento de la UDEF y de Calvente, el exabogado de Podemos.

Lo que sí pareció extraño, o al menos extravagante, fue que se pudo ver a un Monedero mucho más irritado de lo normal, dando golpes en la mesa y arrojando periódicos con bastante rabia. Se le vio ciertamente tocado al chamán de Pablo Iglesias, pero también cómo aprovechaba la coyuntura para soltar su mierda sobre otros, como el rey emérito:

Juan Carlos Monedero : No lo sé. He recibido una notificación para presentarme como investigado el 15 de marzo, y no pone nada. Pero nada es nada. Eso es todo lo que sé. Yo lo que sé es por los medios de comunicación.

Y se vendría ahora el quejido completo de Monedero:

Sí, todo empieza porque Calvente hace una declaración, él dice que no tiene pruebas, solo rumores y sospechas. Sobre esa base, la UDEF hace unas diligencias: que si la factura la hice un domingo… ¿Qué pasa? La haces cuando buenamente quieres. Plantean que está mal hecha… Bueno, está todo claro. Pero es que yo he trabajado muchas veces para Neurona, que es una consultora que me gusta porque es de izquierdas. Para ellos hago una serie de trabajos, me las pagan, y ahora dicen que hay algo raro.

Pero es que ayer la Unidad Central de Ciberdelincuencia ha dicho que todo esto que sostenía la sospecha del juez se derrumba. Todo el supuesto entramado delincuencial se desvanece. ¿Y ahora quién me devuelve a mí estas portadas del ABC y de El Mundo? [Golpes con los periódicos]

¿Qué tengo que hacer, como el rey emérito y gastármelo en señoras caras? Aquí lo que ha habido es una sospecha mal gestionada por la UDEF, un juez que me podría haber preguntado a mí y me hubiera ahorrado todo esto. Esto me pasa por haber cofundado un partido que es Podemos.