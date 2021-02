El ‘tronista’ Jorge Javier Vázquez: «Esto de ser un eterno adolescente en lo sentimental también tiene su gracia»

Puede ser que usted, ferviente seguidor de Mediaset, no supiera que Jorge Javier Vázquez fuera nuevo tronista de ‘Hombres y Mujeres y Viceversa’, pero tampoco le puede sorprender más exposición televisiva del auténtico rey de la cadena de Vasile.

Su estreno en el programa de citas de la casa fue sorprendente:

Y es que el presentador repasaba, algunos días más tarde, cómo había sido su primer contacto con el espacio, en su blog en Lecturas:

Mi estreno como tronista no pudo ser más accidentado. El primer pretendiente –el primero, repito– apareció en plató para decirme que lo sentía mucho, pero que prefería luchar por una relación que tenía fuera. Yo no sabía dónde meterme. En ningún momento barajé tal posibilidad en mi cabeza. La primera, en la frente. Me quedé tan descolocado que empecé a preguntarme: «Pero ¿qué hago yo aquí en este programa? Con lo a gusto que estoy con mis batallas en Sálvame». Y fue precisamente esa sensación de inseguridad la que me ayudó a responderme que había hecho bien en aceptar la propuesta como tronista. Creo que de vez en cuando hay que enfrentarse a situaciones que te descoloquen porque son precisamente esas situaciones las que te hacen dudar, seguir preguntándote, barajar la posibilidad de que tampoco tenías las cosas tan claras como pensabas.