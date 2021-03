Silencio sepulcral de varios segundos en laSexta cuando Villalobos le dice a Margallo que está «un poco mayor»

Durante la emisión del programa ‘El Objetivo’ de laSexta, se produjo un silencio sepulcral de unos interminables segundos cuando Celia Villalobos le espetó a José Manuel García Margallo que estaba «un poco mayor» cuando este citaba al Desastre de Annual y al filósofo Ortega y Gasset.

Ambos políticos del PP debatían sobre si el líder de su partido, Pablo Casado, debería apostar por unificar el centro derecha y llegar a un acuerdo con Ciudadanos. Cuando el exministro de Exteriores se disponía a reforzar sus argumentos, se encontró con el ataque de Villalobos, que dejó a los presentes pasmados. Margallo reaccionó después para decir con sorna que la exministra de Sanidad estaba «jovencísima».

Margallo: Se cumplen 100 años de (El desastre de) Annual, que es el momento de descomposición de la primera restauración, y 100 años de ‘La España invertebrada’, que Ortega…

Villalobos: Margallo, tú estás un poco mayor (silencio sepulcral)

Margallo (reacciona): Tú estás jovencísima

Villalobos: Te cuento por qué te lo digo esto.

Margallo: No, pero si no me interrumpes yo te lo agradezco.

Villalobos: Si nos situáramos en el hoy, a mí lo que me gustaría escuchar es…

Margallo: Proyecto de país, programa…

Villalobos: ¿Qué le dirías a Pablo Casado, al Abascal y a la Arrimadas para que se dejaran de chorradas y empezaran a trabajar al unísono?

Margallo: Algo muy sencillo. Y siento volver a citar a Ortega. «No estamos juntos para estar juntos sino para hacer algo en común». ¿Cuál es el proyecto de país y cuál es el programa? Y eso es lo que puede hacer confluir en una dirección

Ana Pastor: ¿Fusión solo con Ciudadanos?

Margallo: Solo con Ciudadanos. ¡Vox y nosotros somos proyectos complemente diferentes!

Villalobos: Pero Vox tiene votos de esa derecha muy derecha, pero yo a Vox les veo vírgenes en política donde puedes prometer lo que te da la gana, y la realidad es la mayoría de los ciudadanos. Ni el aborto, ni el matrimonio homosexual…»Quítale a esa gente determinados dirigentes y muchos de ellos te han votado a ti. La mayoría vienen del PP»

Ana Pastor: Que se lo pregunten a Gallardón