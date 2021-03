El colosal golpe de Ana Rosa en el primer minuto de programa a la impertinente tertuliana sanchista

Algo mal -o muy mal- estás haciendo si te sientas en la silla de El Programa de Ana Rosa y no ha pasado ni un minuto de tertulia cuando la presentadora ya te ha metido un golpe colosal.

Que revise un poco lo que opina Verónica Fumanal, porque lo de este 1 de marzo de 2021 en el magazine matinal de Telecinco es preocupante.

Obviamente el programa arrancó con los vergonzosos disturbios vividos de nuevo en Barcelona en la noche de sábado 27 de febrero de 2021, con una ciudad aterrada que más parecía una zona de guerra en la histórica La Rambla.

Pues bien, Fumanal, directora de comunicación del PSOE entre 2014 y 2016, no concibe el violento bochorno catalán de estas noches como terrorismo callejero. Ya saben, el buenísimo progre, que les impide en muchas ocasiones llamar a las cosas por su nombre, como por ejemplo a la barbarie independentista, el odio por el odio, el destrozo, el saqueo…

Por suerte la presentadora Ana Rosa Quintana estuvo muy atenta y absolutamente cortante en el arranque mismo de su tertulia:

Ana Rosa: Bienvenidos, buenos días, yo es que francamente miro la tele y me parece que no estoy en España, que estoy en, no sé, el Líbano.

Ana Terradillos: Lo de este fin de semana es una vuelta de tuerca que puede tener terribles consecuencias. Hablábamos hace un poco sobre si es terrorismo callejero o no, y yo no tengo ningún tipo de duda, y no solamente este fin de semana, el anterior también.

Ana Rosa: Que es terrorismo callejero… Fumanal, el otro día lo dije yo y tú te molestaste.

Verónica Fumanal: No, yo digo que no, de eso estábamos debatiendo.

Ana Rosa: Hombre, quemar un coche de la Policía con un policía dentro es absoluto terrorismo.

Verónica Fumanal: Si queréis debatimos…

Ana Rosa: No, yo no voy a debatir nada.