La memez de Évole cuando Aznar le recuerda lo que dijo su jefe Ferreras el 11-M

Se venía venir de antemano el momento preciso de máxima tensión en la entrevista de Jordi Évole a José María Aznar en este último de febrero de 2021.

Hasta entonces, tanto el entrevistado expresidente del Gobierno (1996-2004) como el entrevistador (Lo de Évole), se habían mantenido en un diálogo distendido en laSexta. Pero el 11M sigue levantando ampollas muchos años después, y es que son muchos los caminos paralelos que quedaron a medio cerrar entonces. Aznar es, además, un protagonista clave de aquel terrible momento, en sus últimos días en la presidencia del Gobierno de España, y siempre con algo que decir al respecto de todo lo que ocurrió.

«La última semana del mandato de José María Aznar, tres días antes de unas elecciones generales, se produce el 11M, el atentado de los trenes. ¿Cómo se enteró el entonces presidente del Gobierno?» Introducía el periodista la pregunta…

Aznar: Me enteré porque me llamaron para decírmelo.

Évole: A partir de ese atentado se suceden las 72 horas más intensas de la política española de las últimas décadas. Usted aquella mañana, por ejemplo, alrededor de las 13:00, llama a directores de periódico para decirles que ha sido ETA.

Aznar: Toda la información que teníamos es que ha sido ETA, sí.

Évole: Usted, incluso, ha añadido que algunos de esos directores, como el director de ‘El País’, le comenta que ‘ya era en lo que estaban trabajando'».

Aznar: No, ya ha cambiado el titular. Es que la cronología se puede seguir: El primero que sale a lamentar el atentado es Ibarretxe y el segundo que sale es Rodríguez Zapatero. El último que sale es el Gobierno porque yo exijo que a mí se me dé toda la información y garantías que demuestren que esa sospecha es así. Cuando tenemos toda esa información en la cual nos dicen todos los servicios que ha sido ETA, entonces, el Gobierno salió decir que ha sido ETA. Es más, es más, yo no sé si se puede ya escuchar esa cinta o no, pero yo recuerdo muy bien la voz de una persona en una emisora de radio diciendo que tenía delante una foto de los tres terroristas de ETA que habían atentado en Madrid».

Évole: ¿Quién lo dijo eso?

Aznar: En esta casa es bien conocido.

Évole: ¿En laSexta?

Aznar: Sí, busquen esas cintas. A lo mejor no las encuentran…

Évole: De verdad que no sé de quién me habla.

Aznar: Del director de informativos de la SER de entonces.

Évole: Ah, ¿del señor García Ferreras? Me está recordando usted un poco a Pablo Iglesias cuando señala a periodistas…

Aznar: No, no, es que cuando se cuenta la historia hay que contarla, si no, no vale para nada.