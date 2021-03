Esther Palomera se pone brusca con Ana Rosa para de defender los chanchullos del Gobierno con los fondos europeos

Han tenido que pasar 70 días para que el pastel saliera a la luz.

El PP ya lo vio venir y trató por todos los medios de que el Gobierno sacara el dictamen del Consejo de Estado que había escondido por mostrar algunas insuficiencias en el contenido. Pero los piratas del Ejecutivo no lo hicieron y ahora se destapa el bochorno.

Así lo contaba Vicente Vallés en la noche de 1 de marzo de 2021, para vergüenza de socialistas y podemitas.

Fue ya este 2 de marzo cuando el tema surgió en la mesa de El Programa de Ana Rosa. Y adivinen quién hizo todo lo posible, con un gran desgaste, para explicar lo inexplicable… Efectivamente, la tertuliana Esther Palomera que, incluso, llegó a ponerse de lo más desagradable y soberbia con la propia presentadora, Ana Rosa Quintana:

Ana Rosa: Aquí el fondo del debate es por qué no se hizo público…

Palomera: A ver, primero porque el Gobierno no está obligado en la convalidación de un decreto ley no está obligado a adjuntar ese informe cuando lo remite al Congreso. En segundo lugar, el informe es anterior a la aprobación en el Consejo de Ministros; ayer el Gobierno decía que parte de las recomendaciones de este informe se habían incorporado… En todo caso, el informe lo que hace es dar el visto bueno al decreto… Pone reparos, dice que hacen falta mecanismos de control y más transparencia. Pero eso se puede solventar a lo largo del trámite parlamentario.

Ana Rosa: Bueno, ojalá… Yo espero que así sea.

Palomera: No, pero acabas de decir que el decreto está aprobado y ya no se puede hacer ninguna modificación. No, lo que se hizo en el Congreso fue convalidarlo pero aprobar que se tramitase como proyecto de ley.

Ana Rosa: Si eso es lo que dice VOX.

Palomera: A ver si voy a ser yo ahora altavoz de VOX.

Ana Rosa: No, que VOX dio esa explicación. Pero en general lo que está pasando en el Congreso es… […] ¿Deduzco Esther que a ti te parece perfecto como está, no?