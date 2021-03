Mónica López ‘olvida’ sus peores momentos en TVE: expedientada por la casa y enfrentada con una espectadora

Va camino de siete meses cada mañana presentando su programa en TVE.

Mónica ‘Isobaras’ López se ha convertido en una comunicadora más de la parrilla televisiva, desde su magazine matutino de Televisión Española (La hora de la 1) aunque con resultados de lo más normalitos.

Los datos de audiencia de la nueva apuesta de la cadena pública se han movido muy poco en comparación a su época anterior: Mónica López arrancó su primer trimestre bajando levemente y se fue recuperando después, para rondar el 9% de share en sus cinco horas de programa.

Si bien es cierto, el pasado mes de enero de 2021 fue lapidario para la TVE de Rosa María Mateo; se completó el mes de enero más bajo de su historia, rondando el 9,8% de share.

En segundo lugar, nada de esto se puede entender sin conocer alguna de las vergüencillas de la exchica del tiempo en el ente público. En Periodista Digital contábamos cómo la ahora presentadora fue sancionada en 2014 con varios días de empleo y sueldo por un pufo bastante truculento:

Sus principales socios son David Torres, marido de Mònica López; Marta Barniol, hermana de Albert Barniol; Marta Martínez Bobe, hermana de Albert Martínez Bobe, ex presentador de la información meteorológica en el Canal 24h y ya desvinculado de TVE, y Ana Mariño, esposa de Martín Barreiro, presentador del tiempo en los centros territoriales de la cadena pública.

Además de estos chanchullos, la periodista es administradora, junto a su marido David Torres, de Geritras 2006 SL, que gestiona una residencia de ancianos en El Vent (Barcelona) y que facturó en 2018, último ejercicio del que hay publicados datos, más de medio millón de euros (539.239 euros).

Un bastante mal cartel para empezar, pero que no le fue problema a la hora de alcanzar el éxito de ser agraciada con un programa informativo, algo ni siquiera de su ámbito, en la mismísima primera cadena de TVE.

Cómo de contentos estarían en la cadena con este nombramiento y la sustitución de Xavier Fortes, que para el gran estreno le colocaron al mismísimo presidente del Gobierno como entrevistado:

Otro de los pasajes más oscuros de la exchica del tiempo (empezó en la labor sustituyendo al mítico José Antonio Maldonado), tiene como protagonista a una espectadora. Lo cuenta COPE.es:

Una profesora jubilada de la Universidad de Barcelona envió una carta a nuestra presentadora, en la que se metía con ella, haciendo hincapié en su físico y su «pronunciado trasero». Corría 2019 y la carta era lapidaria:

La del tiempo montó en cólera y publicó una carta tremebunda que supuso un ajuste de cuentas en Twitter contra su rival. Finalmente, la presentadora borró la carta:

Voy a intentar zanjar el tema#ESTOYHARTA de que se use el físico para intentar hacer daño. Que se use contra mi, contra todos y sí, especialmente contra las mujeres.

No pretendía escarnio público, lo siento. Por eso borro la carta. Un beso y gracias por el cariño!

— Mònica López (@monicalopez_tve) April 18, 2019