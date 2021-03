Un periodista de laSexta la lía parda contra sus jefes: «Cobro 400 € en negro, decidme que no queme cosas»

El chaval ha querido dárselas de reivindicativo y le han caído hostias como panes por su manera de reclamar las cosas.

Y es que tiene su guasa ponerte a tarifar sobre lo mal que paga tu empresa, en este caso laSexta, y pensar que no iba a tener consecuencias.

Lo cierto es que Guillermo, un trabajador júnior de la segunda cadena de Atresmedia colgó en su perfil de Twitter este mensaje:

Tengo casi 25 años y todavía no he cobrado un sueldo que supere los 300 euros. 400 en negro. Decidme que no queme cosas.

A partir de ahí, el mensaje se viralizó en Twitter:

Tengo 24 años, vivo independiente, En una ciudad en la que no he nacido, sigo estudiando una carrera y cobro + de 1000€ en A, sin considerarse cualificado. Dejad de llorar y poneos a trabajar. Dejad de quemar y estudiad! Salu2

Si con 25 años no has conseguido un trabajo mediocre es que eres pésimo. Con quince años empecé en el campo para ayudar con mis estudios y con menos de cincuenta y sin estudios superiores mantengo una familia y llevo cotizados más de 20 años. Nunca quemé nada. Periodista 😂😂😂😂

Tengo 25, una carrera y bilingüe… Trabajo a media jornada, 500 euros al mes… Que sí, que no me puedo quejar en los tiempos que estamos. Pero para esto estudiamos? A esto aspiramos? Entiendo tu frustración, la mía es la misma, pero no me gusta la violencia de ningún tipo…

