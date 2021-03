Risto Mejide da voz en su programa a una representante de los ‘catabatasunos’ y termina poniéndola fina

Una docena de días seguidos de disturbios en Barcelona, que se dice pronto, con auténtico terrorismo callejero en las calles a manos de los catabatasunos, y a punto de algún altercado de sangre entre las fuerzas de seguridad muy grave.

Así que Risto Mejide se desmarcó este 2 de marzo de 2021 en Todo es mentira dando entrada en su programa a una portavoz nacional de Arran, de nombre Adriana Roca. Es necesario recordar en este punto que estos fieras de Arran son las juventudes asociadas al partido antisistema de la CUP, por supuesto independentistas, y que tienen la violencia como punto de partida para conseguir cosas.

Parece contraproducente darle rienda suelta en televisión a uno de estos violentos, pero la participación de la portavoz fue tan lamentable que casi resulta positivo. Además, un Risto Mejide que fue perdiendo poco a poco los papeles con su entrevistada, terminó por redondear un buen momento televisivo.

Risto : Por supuesto, si te vas a un sitio donde se ha liado… Yo tengo muy claro que tengas 19 años o 40 tienes que saber dónde te metes. Y si vas a un sitio donde hay disturbios, pues una caricia no te vas a llevar. Yo dudo mucho de que el mosso apuntara al ojo de la chica… […] Me parece alucinante que vosotros lo insinuéis.

Arran: Aquí discrepamos.

Risto: ¡Es que cómo podemos discrepar con eso! Yo puedo estar de acuerdo con que defiendas que no hay futuro para los jóvenes, con que la gestión del procés ha sido nefasta, porque si yo fuera indepe estaría muy cabreado. ¡Pero la manera de estar cabreado no es lanzarte a la calle a romper escaparates! Lo siento mucho, y con eso nunca nos vas a tener de tu parte. El uso de la fuerza legítimo es de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y quien se salte eso se puede llevar un palo, pues sí. Esa es la garantía democrática que tenemos para que los violentos no tomen las calles como estáis haciendo en Barcelona. Me da vergüenza en lo que estáis convirtiendo Barcelona. Vosotros no representáis a la juventud de Cataluña, ¡no os merecéis ni la tierra que pisáis!