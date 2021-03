"A lo mejor él salió normal y fue el autobús... ¡Vete tú a saber!" Espejo Público monta un show escurridizo del accidente mortal de Álex Casademunt

La muerte de un personaje famoso, y más la repentina, accidentada, siempre es un asunto de difícil tratamiento en televisión.

Y esto coincide con que algunos programas televisivos, especialmente con formato magazine, acumulan algunos episodios en los que a la hora de tratar sucesos de este tipo o alguno similar, incurren en algunas prácticas periodísticas no del todo loables…

Vamos, que en Espejo Público montaron un buen circo este 3 de marzo de 2021 en el que amanecimos con la triste desaparición del jovencísimo Álex Casademunt (Operación Triunfo 1 y colaborador en muchos medios)…

Al equipo de sucesos del programa, con Susanna Griso y Nacho Abad al frente, se les ocurrió que era una gran idea mostrar las imágenes del lugar del accidente del maltrecho cantante y, por qué no, ponerse a especular.

Obviamente en redes sociales no fue especialmente bien acogida la información de la que a priori, en el programa de Griso, estaban encantados de poder dar, por ser la primicia de «las imágenes del accidente que ha costado la vida a Álex Casademunt». Chirría todo desde el mismo título, pero el devenir de la charla fue incluso peor:

«Son las imágenes del accidente», explicaba Nacho Abad: «Ahí tenéis el bombero y el coche, con los bomberos trabajando, y ahí tenéis la rotonda, así os explico un poco qué es lo que ha pasado. Él venía de estar con unos amigos en un club de moteros, eran las 21.44, él venía en coche, solo, y se choca contra un autobús de forma frontal. Y ahora lo que investiga la policía local de Mataró es quién invadió el carril del otro, porque es una carretera de doble sentido. Es fácil. Se trata de averiguar si fue Álex quien iba con un exceso de velocidad leve e invade el carril, o si es el autobús».

«¿Fue en una rotonda, no?» Susanna Griso, muy interesada, quería saber.

«No, recuperamos las imágenes y las ves de nuevo». No vaya a ser que dieran rápido carpetazo a la carnaza. «Ponédmelas a pantalla completa. A la izquierda ves la rotonda y después de salir se chocan. Claro, cuando entras una rotonda deceleras y al salir aceleras. La cuestión es, a lo mejor él salió normal y fue el autobús… Pero… ¡Vete tú a saber! No quiero avanzar…»

Aquí uno de los ejemplos que al principio se comentaba. El caso Julen no fue precisamente un ejemplo en el tratamiento desde los medios de comunicación, y en ese suceso, Espejo Público estaba muy en cabeza.

El 27 de marzo de 2019, un momento terrible para esta familia, accedieron los padres del pobre niño a ser entrevistados en Antena3:

La falta de escrúpulos de Susanna Griso en su entrevista a los padres de Julen: mucho morbo y nada de información.

Lo que vimos el 27 de marzo de 2019 en ‘Espejo público’ con los padres de Julen roza lo inmoral. No por la entrevista en sí. Cualquiera hubiera querido hablar con ellos. El problema es el tono y el no plantearse si era necesario o no interrogar públicamente a dos personas que no podían ni hablar.

Cuando José Roselló, agarrado a su mujer desde una azotea de Málaga, le pidió a la presentadora de ‘Espejo público’ que de ciertas emociones y recuerdos no quería hablar porque le hacían «mucho daño», Susanna Griso insistió:

Imagino que es inevitable torturarse y preguntarse: ‘Y si yo no hubiese hecho esto, y si yo no hubiese ido, y si hubiese cambiado de planes o hubiese estado más pendiente de Julen…. Esas preguntas que supongo que todos nos haríamos, a ti te mortifican ¿no?

¿De verdad era necesaria esa pregunta? ¿Qué aportaba para la investigación del caso más allá de la sed por la sangre moral?