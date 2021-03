Vicente Vallés: «No pierdo el tiempo con los señalamientos de periodistas que hace La Última Hora»

Vicente Vallés tiene claro que bastante agitada y apretada viene la agenda del día a día como para perder el tiempo en ocuparse de cuestiones que se escapan a su jurisdicción.

El presentador del informativo de las 21 horas de lunes a viernes en Antena 3 es de los que no van a hacerle el juego a publicaciones como la podemita La Última Hora, el juguete digital que Pablo Iglesias ha puesto en las manos de Dina Bousselham para que ponga en el disparadero a todo periodista crítico con Unidas Podemos.

Vallés, en una entrevista reportaje en Papel (El Mundo) sobre cómo discurre una jornada diaria en la redacción de las noticias de la primera cadena de Atresmedia, responde con claridad cuando le preguntan por los ataques y los señalamientos del periódico digital de Pablo Iglesias.

El periodista madrileño, que ya ha sido señalado en julio de 2020 por el propio vicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista en una rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa, se muestra muy tranquilo y desactiva con una simple frase los hostigamientos y los señalamientos de la tropa morada:

No soy el único, es muy fácil encontrar este tipo de cosas sobre muchos periodistas. Tampoco le presto especial atención, no pierdo el tiempo.

Tampoco considera Vicente Vallés relevante que otras formaciones usen sus vídeos como arma arrojadiza contra el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

De hecho, considera que al final cada partido recurre a esas piezas en función de sus propios intereses y asegura que igual que el PP puede ensalzar un vídeo sobre la polémica subida del recibo de la luz, igualmente puede poner el grito en el cielo ante una pieza sobre el caso de la financiación del partido de Génova 13:

Podrían coger cualquier vídeo sobre la investigación judicial del ‘caso Bárcenas ‘ y hacer lo contrario. Que alguien quiera colgar mi vídeo en Twitte r y generar discusión, pues bueno. Twitter es un mundo paralelo que me interesa poco, me interesa el mundo real.

Vicente Vallés también entiende que no se puede juzgar al mismo nivel a un partido que esté en la oposición que a aquel que tenga responsabilidades en una administración del calado del Gobierno de España.

Igualmente considera el presentador de la segunda edición de las noticias de Antena 3 que hay que fiscalizar a todas las formaciones políticas pero que, evidentemente, va a tener que ser sometida a un control aun más estricto a la fuerza que tenga el mando del poder:

Mi criterio, que no tiene que ser compartido, es que hay que fiscalizar a todos pero no por igual. Quien está en el Gobierno tiene responsabilidades porque ha elegido tenerlas. Nadie se presenta a las elecciones sin desear profundamente ganarlas. Quien está en Moncloa es porque ha querido, no obligan a nadie. Tienen el poder porque se lo han ganado, pero también la responsabilidad. Y nuestro principal trabajo es fiscalizarlos sin importar del partido que sean.