La estridente Rahola desespera a Risto: «¡La Policía no puede ir sacando ojos por ahí!»

Pilar Rahola llegaba a Todo es mentira este 4 de marzo de 2021 con la idea de criticar la prohibición de las manifestaciones del 8-M, pero rápidamente la cosa se desvió hacia lo inevitable: los disturbios de terrorismo callejero en Barcelona.

Y es ahí precisamente donde no estuvieron nada de acuerdo la tertuliana independentista, estridente siempre y bastante pesada, y el intenso presentador del espacio de Cuatro.

Risto y Rahola, en una conversación ciertamente de besugos, sobre si la chica que perdió el ojo estaba en una manifestación pacífica o en un enfrentamiento de los Mossos con violentos…

Rahola: Si esa chica estaba haciendo un acto violento tiene que tener una represión policial, ¡pero no perder un ojo!

Risto: Que es justamente lo que pasó, Pilar, ¡no tienes razón!

Rahola: ¡O sea me estás diciendo que porque su amiga tiró una botella ella puede perder un ojo!

Risto: Eso es el reduccionismo de Twitter al que no voy a entrar. Estamos hablando de una cosa muy seria que nos compete. Esto no es una manifestación, es un enfrentamiento de delincuentes con la Policía. Que ahí pase algo lamentado pro todos me parece lo que tiene que pasar cuando la Policía se defiende. ¿Qué lo van a pedir, ‘por favor’? ¡Que son violentos, Pilar!

Rahola: ¡Me estás utilizando para justificar lo que dijiste el otro día sobre la chica que perdió el ojo! Manifestaciones violentas las hay en muchos lugares y la Policía ha cargado, pero tiene las armas para reprimir sin que lleguemos a mayores. ¡Es verdad que hay que reprimir la violencia y es verdad que la Policía no puede ir sacando ojos por ahí!

Risto: ¿Crees que fue fortuito o fue aposta?

Rahola: ¡No me hagas trampas! Tampoco la joven que fue a la manifestación lo hizo pensando que podía perder un ojo.

Risto: ¿Y qué vas a pensar? ¡No seamos ingenuos ahora!

Rahola: Ah, ¡pues vamos a dispararle a todo el mundo!

Risto: Son enfrentamientos con violentos y si te metes en medios es posible que pilles.

Rahola: ¡Que había ido a una manifestación!

Risto: No te lo acepto, ya está, se acabó. No nos pondremos de acuerdo.