Pablo Montesinos se revuelve contra Mónica López por defender a la ministra del 8-M: "Lo reitero por tercera vez, por si no me ha entendido bien..."

A nadie le va a sorprender a estas alturas que en Televisión Española se respire aire podemita por todos sus rincones, pero no deja de provocar unas risas cuando una presentadora se compra el material averiado de los morados.

Eso le pasó a Mónica ‘Isobaras’ López este 5 de marzo de 2021, será que quedó embriagada por el aroma de la ministra de Igualdad, o del 8-M, que estuvo en el plató apenas 24 horas antes dando un terrible espectáculo.

La presentadora contaba en esta ocasión con Pablo Montesinos, diputado nacional del PP, y le salió a fondo la vena radical a la ex chica del tiempo, preguntando auténticas bobadas solo en pro de atacar a su entrevistador. Por suerte, el periodista metido a político supo defenderse a la perfección y dejó a la presentadora KO con un par de gloriosas respuestas. Por otra parte, nada que no le pase a López habitualmente…

Montesinos: Nosotros dijimos muy claro que en estas manifestaciones no íbamos a estar y que no se debían celebrar, el problema del Gobierno lo vuelven a tener ellos, porque en las últimas horas hemos visto al delegado del Gobierno decir que por seguridad no se van a producir esas manifestaciones y después a la ministra de Igualdad, cargar contra su propio Gobierno. Y volvemos a lo de siempre, que son la casa de los líos, y la parte socialista dice una cosa y la de Podemos, otra. Y los españoles no se merecen. El año pasado el señor Sánchez tenía ya alertas internacionales e información clave sobre la evolución de la pandemia y decidió por motivos ideológicos mantener las manifestaciones, y ese fue un error terrible y el Gobierno debería pedir perdón. Y yo he escuchado decir a representantes del PSOE y de Podemos decir que el PP está en contra del 8-M… Y no, no, no, no; nosotros estamos en contra de la irresponsabilidad.

Mónica López: Respecto a lo que decía de la ministra de Igualdad, yo no sé dónde lo ha escuchado. Ayer la tuvimos en este programa y nos dijo que no iba a haber manifestaciones, que el Gobierno no las iba a convocar y que si se convocaba alguna ella no iba a ir. Le digo lo que dijo en ese programa.

Montesinos: Después hizo unas declaraciones públicas en una intervención posterior que seguro que usted también ha escuchado.

Mónica López: En cualquier caso, ¿el hecho de poner el foco constantemente en las manifestaciones del 8-M del año pasado, no criminaliza en cierto modo al movimiento feminista? Como foco de contagios, eh, evidentemente.

Montesinos: Le he dicho muy claramente es que no ponía el foco en el 8-M sino en la irresponsabilidad del Gobierno de mantener las manifestaciones. Que todavía no han explicado porqué. Y no han pedido perdón. Lo reitero por tercera vez, no pongo el foco en el 8-M sino en el señor Sánchez.