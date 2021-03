El terrible papelón de Begoña Villacís, descompuesta con Ana Rosa: "Le doy mi palabra..."

Habitualmente es una política afable Begoña Villacís.

Siempre simpática ante las cámaras, con una imagen dulce que le ayuda mucho, pero este 11 de marzo de 2021 este semblante le sirvió para todo lo contrario: se muestra descompuesta en televisión la de Ciudadanos.

Le sucedió en El programa de Ana Rosa de Telecinco, donde además, la presentadora Ana Rosa Quintana estaba especialmente quejosa con el partido naranja que ha montado un auténtico pollo político en todo el territorio nacional…

Villacís estaba muy suave, jurando y prometiéndole fidelidad a su jefe y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para alucine -y tranquilidad- de Ana Rosa:

Villacís: Yo, por muchas razones personales que alguien pudiera tener, de verdad, es que no es serio…

Ana Rosa: Señora Villacís, de verdad no era razonable o previsible que pensara la señora Ayuso que después de lo de Murcia podían hacérselo a ella? Porque ya se había hablado…

Villacís: Es que en este país se habla mucho todos los días. Y nadie lo está diciendo pero Inés Arrimadas y Pablo Casado tenían muy buena relación; Casado ya tuvo que frenar en una ocasión el adelanto electoral, por tanto, había una relación de confianza entre ambos. Yo, le doy mi palabra de que no había ninguna moción de censura sobre la mesa. Porque ahora mismo, con la situación que tenemos en Madrid, yo le puedo asegurar que nadie puede estar pensando en esto. Jugártela ahora mismo en unas elecciones sabiendo que existe una alta probabilidad de que Sánchez e Iglesias se hagan también con la Comunidad de Madrid, a mí me parece que es un riesgo que no deberían tener que aceptar los madrileños.

Ana Rosa: ¿Sabe lo que yo pienso, señora Villacís? Que esto es como el chiste: susto o muerte. Y en esto estaba la señora Ayuso, susto o muerte. Cabe cualquier especulación y cualquier precaución, y al final esto es un desastre para todo el mundo.

Villacís: Yo no llevo mucho tiempo en política, pero se convive con el susto o muerte constantemente.