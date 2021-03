Ekaizer suelta una ‘bomba’ que no compran ni los tertulianos de Cintora: «¡Esto ha sido una trampa del PP!»

«¡Esto ha sido una trampa del PP!», así de convencido, pero no de convincente, apareció el tertuliano Ernesto Ekaizer por ‘Las cosas claras’ de Jesús Cintora tras la comparecencia de Fernando López Miras, donde confirmaba su victoria frente a la moción que le habían perpetrado PSOE y Ciudadanos.

El analista argentino dejaba a cuadros al propio Cintora y a sus tertulianos, que no daban crédito a lo escuchaban. «El acuerdo estaba hecho antes de que se anunciara la moción. Han dejado hacer y Teodoro García Egea ya sabía que eso no iba a prosperar y por eso López Miras no intervino. Estaba perfectamente informado. Ha habido una trampa y PSOE y Cs han entrado en la trampa. Los tres de Ciudadanos ya habían llegado a un acuerdo con el PP».

José Apezarena no compraba la idea, a pesar de la emoción inicial de Cintora: «Complicada me parece esa operación. Si lo sabía alguien, en Génova la moción cayó como una bomba. Me cuesta mucho creer que esto haya sido una trampa».

Javier Aroca iba incluso más allá:

La exclusiva que le han dado a Ekaizer yo no digo que no sea verdad pero en todo caso me parecería muy arriesgada. No sería una jugada de poker, sería un repoker porque no habrían engañado solo al PSOE y a Ciudadanos en la región de Murcia, habrían engañado a Gabilondo y a Más Madrid e incluso a la propia Isabel Díaz Ayuso. ¿A cuento de qué entonces adelanta Ayuso las elecciones de Madrid?

Pero el aludido seguía erre que erre: «Ayuso lleva tiempo preparando las elecciones y lo de Murcia ha sido una trampa porque he hablado con gente de VOX y gente del PP. En cualquier caso, sea esta información buena o no, Ayuso lleva tiempo preparando las elecciones».

López Miras confirma la victoria del PP en Murcia: «La traición no puede triunfar»

Nunca antes una comparecencia del presidente de la región de Murcia había sido tan seguida a nivel nacional como la del mediodía de este 12 de marzo de 2021.

Pero es que la situación política en la región no puede estar ya más agitada. Al registro de la moción de censura acordado por el PSOE y Ciudadanos el pasado 10 de marzo, le seguió, apenas 48 horas después, el anuncio desde el Partido Popular de la caída en desgracia de esa moción:

Fue el periódico local de referencia, La Verdad de Murcia, además de el PP desde Génova, quienes aseguraron que hay acuerdo con tres diputados (Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez), que votarán en contra de la iniciativa y permitirán López Miras mantenerse en el poder. Sin duda, la actividad de Teodoro García Egea en la región durante las últimas horas, tuvo mucho que ver en las exitosas negociaciones para el PP que ponen, sin embargo, a Inés Arrimadas y su partido en una situación límite.

Por eso compareció ante los medios el presidente amenazado -junto a Isabel Franco, vicepresidenta de la región, del partido Ciudadanos-: