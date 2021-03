Enfado monumental de Risto con Marlaska y su cinta de correr nueva: «Es inmoral, ¡que se compre una de 100 pavos!»

Alegar pueden alegar muchas cosas desde el ministerio del Interior. Que si es más costoso que el ministro salga a correr al aire libre, que si es más peligroso, que si solo están sustituyendo la que se ha estropeado… pero el caso inexorable es que le han comprado una cinta de correr al bueno de Grande–Marlaska de 2.800 euros.

Así que entre moción de censura por aquí y convocatoria de elecciones por allá, tienen a toda la parcela mediática revolucionada los fenómenos del Gobierno… No iban a ser menos en el programa facilón de Cuatro por las tardes, el de Risto y sus bufones, que en cuanto ven un charco de barro allá se lanzan a rebozarse.

El publicista televisivo se puso muy de los nervios este 11 de marzo de 2021 con lo que le parece una afrenta del ministro de Interior, mientras sus compinches Miguel Lago y Antonio Castelo se cubrían de gloria con chistes de lo más absurdos sobre la máquina nueva del ministro:

Risto : ¡Porque me las pago yo, y a Marlaska se la pagamos todos! ¡Es inmoral! Esto son gestos de políticos que en estos momentos cuentan el doble. Y lo siento mucho, sea quien sea…

Miguel Lago : ¡Pero tú no la quieres, por qué la va a querer Marlaska!

Algo menos bufonesca fue la opinión de Javier Nart, eurodiputado, sentado en la mesa de Risto:

El que quiere algo privado… Yo mi bicicleta me la he comprado yo, no el Parlamento Europeo. Un gasto privado es indecente que recaiga sobre el presupuesto público. Como si quiere comprarse una chapela.