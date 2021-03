Dakota hiela el plató: cuenta que Mediaset le daba drogas en ‘Hermano Mayor’

El mundo de la televisión puede tener un ‘antes y un después’ tras unas explosivas declaraciones de un personaje habitual de los realities de Mediaset: Dakota Tárraga, que ha participado en Hermano mayor (Cuatro) y recientemente en Supervivientes de Telecinco.

Dakota acudía como invitada, si bien de forma telemática, al programa La Nova Normalitat, que se emite en la cadena catalana TeveCat.

Arnau Vila, uno de los colaboradores de ese espacio, abordaba estaba preguntándole por su participación en el espacio conducido por Pedro García Aguado: «Esto se lo hacías a tus padres a diario, o sea, eras tú en estado puro» y Dakota, entonces, se iba de la lengua:

“Cuando llegó Hermano Mayor, mi problema era el consumo, ¿vale? Entonces me dieron de consumir para ver mi actitud, cómo era mi actitud verdadera”.

-Dakota: “Los del programa Hermano Mayor me hacían consumir para ver mi actitud” Estoy flipando 😳 pic.twitter.com/4Mdsd35vOd — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) March 13, 2021

El periodista señaló: «Te drogaban en el programa». Miquel Valls, conductor de La Nova Normalitat y en nómina de Telecinco porque actualmente trabaja en El Programa de Ana Rosa, no sabía dónde meterse y cortaba drásticamente el asunto. «Vamos a bajar un poquito el tono de la vida. Me parece muy bien que se puedan hacer todas las preguntas, pero a mí me gusta más la Dakota cachonda, divertida, que está que se sale», dijo el presentador.

Pero desde el propio programa se publicitaba el ‘bombazo’ que había lanzado Dakota (muy a su pesar por la posterior matización que en el párrafo posterior les contamos en Periodista Digital) desde el perfil oficial de Twitter: “#BOMBA @dakotanadia80 se sincera más que nunca en #LaNovaNormalitat y cuenta algo que NADIE SABE de #HermanoMayor… ¡Es fuerte!”, decían.

Tal y como ha comprobado PD, desde ese momento las redes sociales se hacían eco y criticaban el comportamiento del programa de Mediaset, algo que horas después provocaba la matización de la protagonista de la revelación, todo un escándalo en la historia de la televisión española asegurando que ella era adicta al alcohol y que al principio del programa se lo proporcionaron.