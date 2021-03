Retrato de Fernando Simón frente a Jordi Évole: cero autocrítica, rojo hasta la médula y error garrafal con el Rey

Fernando Simón se sentó frente a Jordi Évole en la noche de este 14 de marzo de 2021.

Una entrevista por fin en una plaza de primera categoría. Hasta ahora, el epidemiólogo había preferido eludir las citas comprometidas -en cuanto a entrevistas se refiere- y había acudido a faenar en cosos de tercera, como el programa de aventuras de Jesús Calleja o los ‘youtubers’, donde se metió en un charco considerable.

Con Évole fue otra cosa. «Qué oscuro tienes esto, Jordi», se dio cuenta el epidemiólogo casi en el momento de hacer el paseíllo en ‘Lo de Évole’. Fue una conversación donde el de laSexta pudo haber hecho más sangre de haber querido -no mencionó ni la polémica con las enfermeras ni el 8-M, no vaya a ser que pierda el apoyo de las feministas- pero donde sí le sacó una buena ración de hemeroteca.

Simón pasó por ella con cero autocrítica, perdiendo una magnífica oportunidad de pedir perdón por los errores -seguramente más ajenos que propios, cosa de la política- y cometiendo un error garrafal respecto a la jefatura del Estado, que otorgó a Pedro Sánchez, algo que no pasó desapercibido en las redes sociales.

Simón, lejos de incomodarse por la hemeroteca que le mostró Évole, defendió sus continuos cambios de opinión.

El programa arrancó fuerte con un vídeo que ya es historia de esta pandemia.

El 31 de enero de 2020, decía que creía que España no tendría más que uno o dos casos diagnosticados de coronavirus. Ahora dijo que «esta declaración me la recuerdan con chistes normalmente, pero lo cierto es que esas declaraciones se hacen cuando en España se diagnosticó un único caso, el de un alemán que viajó a La Gomera. En aquel momento solo había transmisión en China. En aquel momento era la única evaluación que se podía hacer con esa situación, pero es verdad que podría haber sido más prudente».

Évole quiso saber de las inclinaciones políticas de su entrevistado.

Simón, aunque en un primer momento tragó saliva con la pregunta, se acabó mojando. Y dijo lo que mucha gente intuía o sospechaba:

Évole: «¿Fernando Simón es de izquierdas o de derechas?»

Simón: ¿Tengo que decirlo?»

Évole: Si quiere

Simón: Yo creo que se me nota. Soy muy social, creo que tenemos que preocuparnos por las personas que tienen necesidad, tenemos que evitar pensar que hay dos grupos diferentes, somos una población y no entiendo cuando veo posiciones donde los grupos más desfavorecidos fueran de otra especie. Me parece inaudito valorar a la población por el nivel económico que tenga y más sabiendo que el nível económico de las familias tiene mucho que ver con el futuro de los hijos».