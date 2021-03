Risto aplaude las cualidades publicitarias de Ayuso: «Es una ganadora, muy protagonista y tiene un gran eslogan»

Pablo Iglesias puso patas arriba este 15 de marzo de 2021 al anunciar que huye del Gobierno para tratar de pelear en las elecciones inminentes a la Comunidad de Madrid. Pero no parece que este movimiento le coloque como ganador, sino todo lo contrario.

Así, al menos, es como lo vio Risto Mejide una vez arrancado su chusco Todo es mentira vespertino. El jurado de talent shows y presentador de programas, además de publicista, acotó todo lo sucedido a algo mucho más sencillo: Isabel Díaz Ayuso es una de las auténticas ganadoras del circo político.

No sé qué deciros, sinceramente. A estas horas no me gustaría estar en el lugar de Ángel Gabilondo, no acabo de entender tampoco esa dicotomía a la que nos enfrenta la presidenta; comunismo o libertad… Pero me parece muy acertada desde el punto de vista publicitario.