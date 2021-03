Vuelve el ‘bulldog’ de Iglesias para la campaña de Madrid pero le crujen en TV con dos frases

Mucha intensidad en el Cuatro al día de este 15 de marzo de 2021, después de que la mañana hubiera sido de lo más movidita, con la dimisión de Iglesias en la vicepresidencia del Gobierno para irse a pelear por Madrid.

Así que por el programa de Joaquín Prat se pasó el gurú podemita, chamán a ratos, reapareciendo como el verdadero ‘bulldog’ de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, eterno defensor del amo de Podemos cuando peor dadas vienen. Monedero ejecutó entonces un discurso lleno de incoherencias:

Lo de pasar del 5% de votantes es lo menos relevante, porque en las últimas elecciones no se presentó en Madrid, porque se presentaba Carmena. Eso arrastró mucho voto y ahora no se va a dar. Podemos es una fuerza con mucho peso en Madrid.

La pregunta clave llegaba entonces de Joaquín Prat: «Y si no gana, ¿se va a quedar en la oposición en la Asamblea de Madrid?» Pero obviamente, Monedero seguía a lo suyo:

Por suerte en la mesa de debate también estaba el periodista Carlos Cuesta, que en apenas una par de frases dejó para el arrastre a Monedero:

No me extraña que tengan que acabar mandando a una persona con rango de vicepresidente a unas elecciones autonómicas con este discurso, porque claro, son fantasías animadas: todo el mundo es fascista.

El debate se fue poniendo cada vez más tosco, hasta que el enfrentamiento entre Cuesta y Monedero surgió inevitablemente:

Cuesta: Deja de mentir, Juan Carlos… No me deja hablar este señor… Como es comunista, no deja hablar. Todo los que no entramos dentro del paradigma Podemos somos todos fascistas.

Monedero: ¿Pero quién dice eso? ¡Eres tú el que estás mintiendo! Sé serio, respétate un poquito.