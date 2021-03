El chiste malo de Wyoming que tiene mucho de verdad: «A este paso, Iglesias, no le van a contratar ni los suyos»

Estaría Ferreras en casa viendo la tele en la noche de este 15 de marzo de 2021, incómodo, como loco, deseando salir corriendo a los estudios de Atresmedia para hacerle alguna pregunta en condiciones a Pablo Iglesias.

Porque lo de Wyoming dio bastante grimilla. En laSexta permitió que se viera un discurso de los malos del podemita, aderezado con algunos chistes bastante pésimos tanto del entrevistador como del entrevistado. Y todo eso, en el día de uno de los movimientos políticos más interesantes y con más aristas del panorama en los últimos tiempos…

Quizás la mejor parte de todas, cuando el podemita confesó lo sesuda que fue su decisión y la de la actual líder del partido en Madrid:

En política uno tiene que saber dónde es más útil. Isa Serra me dijo ‘tío, me van a inhabilitar’.

Pero probablemente el momento más bochornoso de toda la entrevista en El Intermedio fue ese cruce de chistes con medias verdades entre Iglesias y Wyoming:

Iglesias: Yo me presento porque no te presentas tú. Esto no se sabe, pero yo le estuve intentando convencer y al final, como estás untado de pasta no quieres ir a ganar las elecciones a Ayuso. Nos hubiera ido de maravilla, tú sí que me ganabas las primarias.

Wyoming: Lo tengo todo menos vocación de servicio, pero sí que tengo vocación de contratar al servicio.