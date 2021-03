Toni Cantó devuelve un sonoro golpe a Edmundo Bal por acusarle de estar negociando con el PP

Menos de 24 horas después de que Toni Cantó saliera de la ejecutiva extraordinaria de Ciudadanos dando un portazo, se presentó en El Programa de Ana Rosa de Telecinco.

Tenía sobre la mesa el ya exdiputado en las Cortes valencianas varios asuntos, principalmente sobre el devenir del partido naranja que ya abandona, pero destaca la respuesta sonora a una acusación muy grave que le llegó por la noche por parte de un excompañero, Edmundo Bal:

Aprovechó la coyuntura Ana Rosa Quintana: «¿Te ha llamado ya el PP?»

No, me ha llamado una productora de televisión, que es a lo que me pienso dedicar ahora. Estoy deseando empezar a buscar en mi antiguo trabajo. Me gustaría decir una cosa ante las acusaciones de alguien que me ha decepcionado tanto como Edmundo Bal: Yo soy un hombre libre, a partir de hoy me quedo sin trabajo y haré lo que me dé la gana.

«Yo creo que vas a recibir llamadas pronto», le decía Ana Rosa no obstante.

«Espejo y Cuadrado no han cesado…»

Una de las protestas más enérgicas de Cantó pasa por que el núcleo duro de Arrimadas es férreo e inamovible, no asume errores y no se retira. Incluso, aseguró que las ‘dimisiones’ de Carlos Cuadrado y José María Espejo son solo cosméticas:

Es muy triste, ver lo que sucedió ayer es terrible. […] Su núcleo duro [de Arrimadas] no se ha ido. Espejo y Cuadrado no han cesado, no se van de ningún lado. Pasaron tantas cosas ayer que me cuesta recordarlas. En el primer discurso que lanzó Inés, que duró media hora, no pronunció la palabra Murcia. No presentó ninguna decisión, desde hace meses el partido toma decisiones muy malas. Esto es un batacazo tan grande para el partido que no se va poder recuperar. Las encuestas dan un 2 o 3% a Ciudadanos en Madrid. Esta ejecutiva está atornillada al cargo, al sueldo, al puesto, y no asume responsabilidad de todo lo mal que lo están haciendo.

«Aguado ha dado la percepción de no ser un aliado legal»

La pregunta de Ana Rosa iba conociendo la inclinación de Cantó, que ya lo había dejado claro, de apalear a Aguado por su gestión de la vicepresidencia de Madrid:

«¿Tú crees que Aguado va a ser al candidato de CS para Madrid?» preguntó inocente Ana Rosa: