El ego herido de Toni Cantó como buen actor: «Tengo hasta más visualizaciones que Inés»

Era más que evidente que Ciudadanos empezaba a hervir por dentro, incluso antes de la patochada de moción de censura en Murcia.

Y se daba la situación con Toni Cantó de que en ocasiones recababa mayor atención que la mismísima líder del partido, Inés Arrimadas, y eso nunca parece un buen plan.

Contó Juan Velarde con maestría cómo el político naranja desaparecía por completo del vídeo publicado por la propia Arrimadas y su equipo para conmemorar su primer año como presidenta del partido. Hasta cuatro minutos y ni rastro de Cantó, una de las caras más visibles de los naranjas, como presagio de lo que se venía…

Así que no lo sabíamos entonces pero aquello hirió en el orgullo al político, como buen actor en su otra cara, que siempre quieren estar en todo momento en la función.

Lo confesó, sin darse cuenta quizás de que queda un poco presuntuoso hacerlo, pero se mostró totalmente sincero el ya ex de Ciudadanos charlando con Risto Mejide en Todo es mentira este 16 de marzo de 2021:

– Me siento liberado de una dirección con la que yo he estado batallando durante años, sobre todo el último año y medio, en el que no he encontrado ninguna comprensión, ¡incomprensiblemente! Porque yo no entendía qué les había hecho, y en las últimas semanas era peor todavía. En el último vídeo que sacaba Inés Arrimadas reivindicando su año al frente de Ciudadanos, ¡a mí ni siquiera me ponían en el vídeo! Y no es por nada, Risto, pero yo en los últimos meses he hecho intervenciones en las Cortes valencianas que han superado en visualizaciones a todas las personas que aparecían en ese vídeo, ¡incluida Inés!

– ¿Hay un ego herido también por ahí, eh Toni? ¡No pasa nada por admitirlo!