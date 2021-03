Ferreras monta una cacería improvisada al diputado del PP que insultó a Errejón: «Yo no le acepto las disculpas»

En el Congreso de los Diputados, habitualmente, se escucha de todo entre diputados de distinto signo político. Solo hay algunas veces que la cámara y el micrófono lo captan y entonces, solo entonces, se lía una buena.

Eso es lo que ha ocurrido este 17 de marzo de 2021 en la sesión plenaria, cuando un diputado del PP -cuya identidad se conoció después- trató de desestabilizar a Íñigo Errejón en su discurso.

“Vete al médico” le dijo al expodemita, cuando terminaba un discurso en pro de la salud mental en nuestro país. Un comentario bastante desafortunado que rápidamente encontró reprobación por parte de todos, incluso, de los suyos. Andrea Levy al tuit:

“Ir al médico” no es ni un insulto ni un ataque, ni es algo con lo que ridiculizar a nadie, por mucha distancia ideológica que se tenga con Errejón. Al igual que la salud mental es algo esencial para todos, la deshumanización del político pervierte nuestra salud democrática.

Pero como Ferreras siempre va más allá, en un periquete había orquestado desde su Al Rojo Vivo de laSexta una auténtica cacería contra este diputado andaluz, Carmelo Romero, a pesar incluso de pedir disculpas a través de Twitter:

Pido disculpas al señor Errejón por el comentario que he realizado en la sesión de control al Gobierno. Ha sido una frase desafortunada. 1/3

El presentador desbocado y al ataque, apoyado por Carlos Cué (El País), el exdiputado y exsenador socialista Martínez Olmos, y con María Llapart desde el Congreso, montaron un auténtico circo de apaleamiento y desprestigio del popular, incluso tirando de tuits antiguos para tacharle de franquista:

Ferreras: Esto va más allá de los puñales, el fango, el barro… ¡Hay que abrir un debate! ¿Por qué estás haciendo bromas con este asunto? Esa ‘bromita’… No sé dónde está la gracia, iba a decir ‘de este señor diputado, de este diputado’.

Carlos Cué: Lo que se oye ahí es una barbaridad, es difícil describirlo porque se dicen cosas… Hay que estar muy mal para hacer esto porque además el tono de la pregunta había sido especialmente calmado, reflexivo… Está hablando de diez muertos al día.

Martínez Olmos: Por mucho que pida disculpas la gente no se lo va a disculpar, porque es de una manera de entender la política. Yo desde luego no se lo disculpo. Es un tema muy serio, merece todo el reproche y yo desde luego no le acepto las disculpas.

María Llapart: El señor Romero ha pedido disculpas a Errejón, pero quizás debería pedírselo también a los enfermos que tienen este problema.