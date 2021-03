Pedrerol echa a D’Alessandro del plató por llamar «gordi» a Hazard

Lío en ‘El Chiringuito Inside’ durante la retransmisión del partido que enfrentaba este martes 16 de marzo de 2021 al Real Madrid con el Atalanta.

En un momento dado, el entrenador Jorge D’Alessandro se refirió al jugador belga Eden Hazard como «gordi«, algo que provocó un intenso debate.

“Aquí hay un tema importantísimo, que si hoy hubiera estado Hazard, alias ‘El Gordi’, no hubiera estado jugando este chico (Vinícius)”.

Otros tertulianos, como Paco Buyo, exigieron «respeto» al argentino, que no se bajó de la burra e insistió en su calificativo hacia el mediapunta del Real Madrid, cuyo fichaje ha resultado todo un fiasco por las lesiones y su estado de forma. “Que está gordi, que está gordo”, repelió sin pelos en la lengua D’Alessandro.

Este programa a veces es maravilloso. Pedrerol echa D’Alessandro del plató por llamar «gordi» a Hazard JSJSJSSJS pic.twitter.com/cmTeXmYEyB — Ḡ (@SuddenlyGreg) March 16, 2021

El moderador y presentador de ‘El Chiringuito’, Josep Pedrerol, no toleró esta falta de respeto de un tertuliano a un profesional y le acabó echando del plató. «Jorge, vete un rato fuera», le aconsejó.

“Jorge, vete un ratillo fuera. Sal de la sala. Hazme caso”

«Luego a las 00 vemos si estás mejor y vuelves», finalizó, amenazante. The show must go on.