El ‘insultador’ Iglesias arranca la campaña en TVE, llamando ‘delincuente’ a Ayuso y ‘mentiroso’ a Sánchez

Ya sabemos en qué va a consistir la campaña electoral de Pablo Iglesias en Madrid y a qué se va a dedicar durante los 45 días que quedan para los decisivos comicios madrileños: a excitar los instintos más primarios de los fanáticos de izquierda más sectarios.

Y lo va a hacer insultando y arropado por los periodistas de la ‘Brunete Pedrete’ y por unos medios de comunicación como RTVE o LaSexta que se tragan genuflexos todo lo que salgan de la boca del conytuge de Irene Montero, ministra de Igualdad.

Como no podía ser de otro modo, el pistoletazo de salida se lo han dado en la televisión publica, que pagamos todos los contribuyentes y usan ellos, en un programa nefasto, deficitario y cada día con menor audiencia, llamado ‘Las Cosas Claras’, donde el líder de Podemos ha colocado a Jesús Cintora con un sueldo millonario.

Pues ante un Cintora con gesto arrobado, el todavía vicepresidente de Sánchez, de quien corren rumores que ya no duerme en el chalet de Galapagar sino en un pisito de la zona de Serrano en compañía de Lilith Verstrynge, ha soltado lindezas como estas:

Lo lógico, lo profesional, es que el presentador del programa le hubiera apretado un poco o al menos pedido que detallara por las pruebas o indicios que soltar semejantes acusaciones, pero no ha sido lo de este 19 de marzo de 2021 una entrevista, sino un masaje y Cintora se limitaba a asentir.

Iglesias, tras afirmar estar convencido de que Ciudadanos «va a desaparecer», se permitió el lujo de recomendar en antena a la presidenta de la Comunidad de Madrid que sea «prudente» cuando dice que quien está ‘acabado’ es él.

En tono profesorar, obviando las encuestas que le situan como cuarta fuerza política en Madrid, el líder de Podemos insistió en que el escenario «ha cambiado por completo»

«Hay que debatir. Que estoy acabado me lo han dicho un montón de veces. No se me caen los anillos por estar donde tengo que estar, salimos a ganar».

«Me dijeron que era imposible que formara parte del Gobierno, ahora quiero ser presidente de la Comunidad de Madrid y hay una posibilidad. Creo que esta señora puede salir del gobierno», ha precisado.