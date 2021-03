El PSOE ‘regaña’ a Ángel Gabilondo por negarse a pactar con Pablo Iglesias desde laSexta

La precampaña electoral en Madrid ha dado el pistoletazo de salida en un clima de lo más agitado.

Este 22 de marzo de 2021 Antonio García Ferreras entrevistó al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, quien ya ganara las elecciones de 2019 pero que no pudo formar gobierno por falta de apoyos.

Así, ahora, en un momento en el que la izquierda madrileña se ha visto espoleada por la llegada de Pablo Iglesias al tablero de juego, con el podemita llegando con los brazos abiertos como si fuera una suerte de líder que ansiaban, no todo va a salirle como esperaba al de Galapagar.

Gabilondo le dejó bien claro a Ferreras con quién no pactará si gana las elecciones autonómicas:

Ferreras: Si tuviese que pactar, ¿con quién?

Gabilondo: Pues mire, con Ciudadanos y con Más Madrid. Es lo que yo quise en 2019 y por una razón fundamental; me parecía que así se constituía un espacio plural y abierto pero Ciudadanos optó por otra cosa y nos llevó a dos años de desvarío y una ingobernabilidad. Ahora quiero que eso no suceda, me gustaría que no hubiera comportamientos radicales.

Ferreras: ¿Por eso saca de la ecuación a Pablo Iglesias?

Gabilondo: Planteadas las cosas como están, en este clima de confrontación y extremismo… […] Yo quiero ser claro.

Ferreras: ¿Usted dormiría tranquilo con Pablo Iglesias en un gobierno suyo?

Gabilondo: Me intranquilizaría que alguien en un planteamiento extremista y radical formara parte del gobierno. Yo espero que eso evolucione en otra dirección. Es que dentro de dos años hay elecciones otra vez. Prefiero con este Iglesias, no.