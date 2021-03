Cruz Morcillo cierra la boca a Irene Montero por hablar con ligereza del caso Rocío Carrasco: «Bromas, las justas»

Los primeros capítulos de la serie documental sobre Rocío Carrasco emitidos este 21 de marzo de 2021 levantaron todo un debate social tremebundo: todo el mundo quiere opinar y posicionarse en la disputa descomunal entre la protagonista y Antonio David Flores, con sus hijos mediante.

La serie ha roto todas las expectativas y en Mediaset, como no puede ser de otra manera, se ha convertido en el principal reclamo para las próximas semanas. Pocas horas después de su emisión, ya este 22 de marzo, El Programa de Ana Rosa se volcó con el asunto, y solo es el principio.

La propia Ana Rosa Quintana reaccionó de una forma inesperada a lo vivido en la noche anterior, y de la misma manera ocurrió con otros de los analistas participantes de su mesa. Una lección tremenda fue la que aportó la extraordinaria periodista especializada en sucesos, Cruz Morcillo (ABC), metiendo un repaso tremendo a los políticos que inmediatamente se pusieron a hablar del asunto en público teniendo bastante poca idea. Y cómo no, la reina de las bocazas, la ministra Irene Montero:

Así se quejaba y con mucha razón Morcillo en la mesa de Telecinco:

Si me pides mi opinión, varias cuestiones: la Justicia no puede servir para cuando nos conviene y no para cuando nos conviene…

Yo puedo entender que Rocío Carrasco haya tardado tantos años en denunciar en los juzgados, pero ella contó que llevaba desde 2012 sin ver a sus hijos. Desde 2012 hasta 2017 y esto es lo que más me cuesta entender de todo su relato conmovedor y por supuesto yo no tengo porqué condenar porque no sé si es verdad o mentira.

Ella enceló un informe psicosocial de los juzgados de violencia de género donde dice que tiene una depresión cronificada pero claro, ese informe no fue acogido por ninguno de los jueces. Solo una cuestión: lo que no me parece de recibo es que dos ministras y Rocío Monasterio se pongan en Twitter a opinar de algo que no conocen, de una historia que judicialmente no conocen, y que la directamente sentencien y juzguen a alguien que no ha sido condenado. La Justicia no puede usarse para cuando nos interesa, porque este tema es muy serio. ¡Bromas las justas!