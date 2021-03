Díaz Ayuso masacra a Iglesias: «Este señor es puro odio: le gustaría verme en la cárcel y a los amigos de ETA, en la calle»

La campaña electoral no ha empezado en Madrid pero las declaraciones cruzadas son ya encarnizadas.

Este 22 de marzo de 2021 la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pasó por Espejo Público de Antena3 con Susanna Griso, y no se dejó absolutamente nada por decir en contra de su principal oponente ideológico -que no político- en las inminentes elecciones: Pablo Iglesias.

Y es que si el vicepresidente del Gobierno ha dejado de serlo para venir a Madrid a luchar contra la derecha, una estrategia que parece peregrina, es la derecha la que se ha valido de esta figura de la izquierda más radical para reorganizar sus acometidas de cara a la captación de votos.

El discurso de Díaz Ayuso en esta ocasión desde Antena3 fue lapidario y deja al podemita, al que las encuestas colocan de quinta fuerza en Madrid, en una situación muy límite:

Bestial Isabel Díaz Ayuso. Pero sigue:

La campaña electoral en Madrid de cara a las elecciones del 4-M se va a ver absolutamente polarizada, como se está apreciando en las instancias previas.

Ya lo avanzaba, por ejemplo, Eduardo Inda, con una de sus opiniones: «O el Madrid de Iglesias y Hasel o el de Ayuso».

Un político que aparta a una mujer sin ningún tipo de miramiento para colocarse él es capaz de cualquier cosa. Un indeseable que desea “azotar a Mariló Montero hasta que sangre” es un peligro público. Un tipejo que lanza besos a una contertulia como Pilar Gómez no sería ni presidente de su comunidad de vecinos en una democracia de calidad, bueno, esto último no lo será nunca porque él goza de un casoplón que el 99,99999% de los madrileños no verá ni en 70 reencarnaciones.