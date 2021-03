Así manipuló Telecinco el debate sobre el documental de Rocío Carrasco

En Mediaset y Telecinco tenían clara la hoja de ruta del documental de Rocío Carrasco emitido en el prime time de este 21 de marzo de 2021.

Las primeras piezas no serían emitidas y ya, sino que vendrían precedidas de una introducción de Jorge Javier Vázquez en una suerte de Domingo Deluxe especial, rodeado de colaboradores habituales tipo Belén Esteban, y después, de algunos otros que aportaban una clara carga ideológica.

La aparición en el debate de analistas de política como Ana Pardo de Vera o Euprepio Padula definitivamente volcaron el sesgo político hacia el lado izquierdo. No hacía falta ver el documental, ya se sabía por dónde iban a ir los tiros.

Y efectivamente así fue. Rocío Carrasco ‘pintó’ a un Antonio David Flores maltratador y rápidamente consiguió el apoyo de buena parte de la audiencia con su testimonio, incluyendo, qué sorpresa, a la mismísima ministra de Igualdad, aunque posteriormente aseguró no haberse leído en detenimiento los autos judiciales habidos hasta la fecha al respecto. ¿Para qué? El juicio popular de Telecinco ya estaba en marcha.

Unas sentencias que han dejado las acusaciones de la protagonista sobre Antonio David sobreseídos temporalmente… Sin embargo, el colaborador de Sálvame se encontraba con la carta de despido por parte de Mediaset al día siguiente de la emisión del documental. ¿Cabe tal carga de hipocresía en los mandamases de Telecinco? Cabe, cabe, esa, y más. Pero es Telecinco; volverá cuando más le necesiten.

Porque como bien cuenta Sergio Espí, los directivos de la cadena sabían perfectamente el contenido audiovisual de los vídeos de Rocío, y hasta el mismísimo viernes allí estuvo en Sálvame el aludido y acusado Antonio David:

Pero en Telecinco ya tenían su hoja de ruta marcada.

Los diseñadores del espectáculo en Mediaset saben a la perfección cómo hacerlo todo. Este tema lo van a explotar ahora durante semanas, quizás meses, hasta que otro mejor lo supere o termine simplemente exprimido.

Para no cerrar el flujo, otra protagonista de la familia estaría en Ya es mediodía este lunes. Rosa Benito, llorando:

Me vi en su piel y cuando una persona hace eso es porque ya no se puede más. Me conmovió Rocío, me transmitió dolor, cuando la veía llorar era como… ¡cuántas cosas! Se enamora y el amor te hace hacer cosas… No tenemos que tener miedo, que es lo peor del ser humano.