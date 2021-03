Toni Cantó confirma a Ana Rosa cómo se gestó su fichaje por el PP: «Admiro a Ayuso»

Lo negó inicialmente cuando salió por patas de la ejecutiva de Ciudadanos dando un portazo, y lo negó al día siguiente desde el propio El Programa de Ana Rosa, aunque entonces ya mandaba un mensaje a navegantes: «Soy un hombre libre y haré lo que me dé la gana», dijo.

Toni Cantó dejó el partido naranja y aseguró que se dedicaría a su otra profesión, la de ser actor, pero este 24 de marzo de 2021 sonó el teléfono y no era del teatro: el Partido Popular aseguraba pocos minutos después su fichaje estrella para el partido en Madrid, como independiente, y para tratar de arrebatarle todo lo posible a un Ciudadanos a la deriva…

«¿Te llamó tu representante o te llamó Ayuso, o te llamó Teodoro?» Le preguntaba socarrona Ana Rosa Quintana este 25 de marzo de 2021 desde su programa (y desde su casa, confinada preventivamente por un contacto estrecho con Covid). Y respondió el ex de Ciudadanos:

Ayer recibí una llamada de Miguel Ángel Rodríguez . Les dije que sí. Es fundamental que el centro derecha sume y quien lo puede aglutinar ahora es ella, que es una líder a la que yo admiro. Ya se irá concretando estos días mi participación. Ayer hablé con ella y con Casado y ambos me ofrecieron la posibilidad de ir en listas, pero no lo hemos concretado todavía. Estoy agradecido e ilusionado.

«Oye, te has empadronado en Madrid?»

Preguntaba de nuevo Ana Rosa: «Tu amiga Begoña Villacís dijo que si dabas este paso se iba a sentir muy decepcionada…»

«¿Tú te consideras un tránsfuga?»

Yo entregué mi acta de diputado, no me considero tal cosa. Y además yo no me he movido. El único voto útil el 4 de mayo es el de Isabel Díaz Ayuso.