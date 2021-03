Ana Rosa Quintana asesta un palo a Carmen Calvo por no cerrar la puerta a otro estado de alarma en mayo

Ana Rosa Quintana ya no tiene paciencia para con el Gobierno de coalición que maneja las vidas de los españoles en plena pandemia del coronavirus.

Y menos, desde que ella misma tiene que hacer el programa desde su casa por haber estado en contacto con un positivo por Covid.

Así que este 26 de marzo de 2021 las palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo en RNE, bastante vacías de contenido y dejando abierta la puerta a poder ampliar si así lo estiman oportuno el ridículo estado de alarma en el que vivimos en los últimos meses, han terminado por molestar a Ana Rosa.

La presentadora, en modo doméstico, asestó un palo merecido a la socialista, por no haber hecho su trabajo de la manera más eficaz y lógica posible. Tiraron un estado de alarma para cubrirse la espalda y que encima no legislaba en asuntos tan importantes para las comunidades autónomas como el toque de queda antes de las 22 de la noche o la posibilidad de celebrar comicios… Y que luego tantos problemas han derivado, incluso judiciales.

Ana Rosa se quedó bien a gusto, eso sí, bajo la atenta mirada silenciosa de Ana Terradillos:

Carmen Calvo: Que el 9 de mayo estemos en unas condiciones de vacunación, de inmunidad colectiva, que nos permitan salir del estado de alarma. Es muy diferente del que tuvimos el 14 de marzo…

Ana Rosa: O sea que no cierra la posibilidad de ampliar el estado de alarma… Como si el estado de alarma nos hubiese solucionado mucho, la verdad. Y todo por no hacer una legislación para que no necesitáramos el estado de alarma.