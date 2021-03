Toni Cantó engañó a Risto Mejide y el publicista se venga sacando los mensajes privados que intercambiaron con él

El enfado de Risto Mejide este 25 de marzo de 2021 tendría algo de verdad y bastante de impostado. No estaba tan enfadado, pero este ‘feo’ de Toni Cantó le sirvió para hacerse buena parte del programa este día:

No me quiero sulfurar, porque uno puede cambiar de opinión a lo largo de su vida, eso es bueno. Eso significa que no eres el mismo de antes. Uno puede cambiar incluso de partido político. Pero hoy vamos a hablar de una persona que no solo le ha faltado el respeto a sus votantes. No es que necesitemos expolíticos entre nosotros, necesitamos gente de verdad. Vamos a hablar de esos integrantes de partidos que cambian con tanta facilidad de un partido a otro; vamos a hablar de lo que han tejido por detrás. Yo no estoy enfadado, estoy triste por lo que este señor ha desvelado al equipo de este programa y por lo que ha hecho con vosotros, los espectadores.

Lo siento mucho Toni, pero lo tenemos que hacer. Toni Cantó ha engañado a todos los espectadores de este programa; nos hizo creer que se incorporaría como analista a este programa, pero no nos duele eso, sino los mensajes.

TEM publica los mensajes del acuerdo con Cantó

Fue entonces cuando en el programa de Cuatro empezaron a pasar las capturas que el ahora político del PP había intercambiado días atrás con el equipo:

TEM: – Buenos días Toni, no quiero molestarte, sí proponerte una colaboración semanal en el programa. Toni Cantó: – Pues me gustaría hablar de ello, sí. Tengo una mañana liada, nos contamos esta tarde.

Esa misma mañana, el ex de Ciudadanos, pasó por El Programa de Ana Rosa y aseguró que el PP no le había llamado, solo una productora de televisión, y que era a eso a lo que se pensaba dedicar a partir de ese momento: «Soy un hombre libre y haré lo que me dé la gana», decía, en respuesta enojada a su excompañero Edmundo Bal.

Fue esa la misma tarde cuando Cantó entró en Todo es mentira y todo acabó en un acuerdo tácito anunciado en directo a la audiencia. Imagínense el enfado de Risto Mejide.

«Iniciamos la negociación, sí, acepto», terminó por decir Cantó.

Fue poco después cuando se formalizaba el acuerdo del ex de Ciudadanos con el PP de Madrid para las próximas elecciones del 4-M.

«¡Eres un calientaprogramas!»

«¡Eres un calientaprogramas!» Le llegó a llamar uno de los bufones del programa, Miguel Lago.

Mejide insitía en su perorata:

La credibilidad se la ha ido dejando a jirones en esos cuatro partidos, pero para nosotros se ha dejado mucha más. Desde el programa hablamos dos veces más con Toni Cantó para cerrar un acuerdo, su respuesta fue positiva, pero nos pidió dos días más para desconectar. Tiene derecho a ocultarnos lo que quiera, pero no a engañarnos.

El último de los mensajes privados publicado entonces por el programa desvelaba la quedada del programa con Cantó para haber empezado el lunes próximo, 29 de marzo, su primera colaboración en el programa (véase en la foto).