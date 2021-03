Vallés desmonta el bulo de Escolar que aseguró que el presentador de Antena 3 moderaría el debate del 4-M

Difama que algo queda, reza el clásico.

Llevando el aserto al plano periodístico, lo cierto es que el 27 de marzo de 2021 los compañeros de eldiario.es, dirigido por Ignacio Escolar, se marcaron una pieza que entra de lleno en la esfera de la fabulación.

Sin datos a los que agarrarse, simplemente por la intuición de una redactora, que a lo mejor seguía órdenes superiores, se daba por hecho que Vicente Vallés sería el moderador del debate electoral de cara a la cita del 4-M para la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Fátima Caballero, redactora de la noticia, se ‘coronaba’ con este párrafo sublime dentro de una pieza bastante extensa y en el que venía a critica a la par los supuestos intentos del equipo de Isabel Díaz Ayuso para quitarle a Telemadrid el debate de los candidatos y que el mismo lo organizara la Academia de la Televisión:

Los movimientos para que Telemadrid no haga el debate ya se están produciendo desde el equipo de la presidenta. Según ha podido saber esta redacción, su entorno habría contactado con la Academia de la Televisión para que sea el organismo el que organice el debate. También hay preferencia por el moderador: Vicente Vallés, periodista de Antena 3 que ya ha moderado debates en el pasado organizados por Atresmedia.

El periodista de Antena 3 daba cumplida respuesta al digital de Ignacio Escolar.

El presentador madrileño de las noticias de la primera cadena de Atresmedia subrayaba que nadie le había propuesto para moderar debate alguno y que tampoco era su intención.

Pero, es más, también desmiente que la Academia de Televisión, a fecha 28 de marzo de 2021, haya sido propuesta para organizar el debate entre los seis partidos con representación en la Asamblea de Madrid.

En definitiva, en un tuit le ha echado abajo Vallés la ‘sesuda’ pieza periodística a la redactora del diario de Escolar:

Por resolver las dudas que alguien pueda tener: 1. Nadie me ha propuesto moderar un debate en Madrid (ni tengo la más mínima intención de hacerlo) 2. He preguntado a los compañeros de la Academia de la Televisión y nadie les ha propuesto organizar ningún debate.

El periodista de Antena 3 recibió el respaldo masivo de sus seguidores:

No me considero de Derechas sino más bien de izquierda, en cualquier caso odio la manipulación de unos y otros y a mi personalmente Vicente Vallès me parece un gran profesional en una labor complicadísima por la potencia actual de la sexta y TVE, Jesús Cintora, Wyoming…por dios

— Jesús R. (@jrparias) March 27, 2021