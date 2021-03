Ana Rosa Quintana frena en seco los ataques rabiosos de Pablo Iglesias: "Es un honor..."

No es nada nuevo que Pablo Iglesias quiera controlar a los medios de comunicación y censurar a los periodistas que no le son serviles.

Pero sí parece más novedoso que haya cogido por costumbre cargar contra algunos de estos líderes de opinión, como es el caso, por ejemplo, de Ana Rosa Quintana, la reina televisiva indiscutible de las mañanas.

Y aunque estos periodistas no le suelen pasar ni una al podemita, y lo hemos visto con la propia Ana Rosa, con Vicente Vallés o con Carlos Herrera, él macho alfa de los morados sigue insistiendo.

Este lunes 29 de marzo de 2021 la propia presentadora de Telecinco puso fin a las boberías de Iglesias, respondiéndole desde su casa -en cuarentena- y su programa:

Pablo Iglesias tiene dos discursos, el de profeta y el del 15M, depende del momento utiliza uno u otro. Por cierto, ayer me dio a mí también, y es un honor que a una comunicadora un vicepresidente la ponga en primera línea. No lo entiendo muy bien, pero bueno. Yo le quería decir que yo no me presento a las elecciones y que no soy votante, desde luego de Podemos, y tampoco de VOX.