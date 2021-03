Celia Villalobos torpedea la campaña de Ayuso en laSexta: «Los de VOX son profundamente machistas»

Durísimo ataque de la ex ministra del PP a VOX en el programa ‘Liarla Pardo’ de laSexta. «¿A ti te incomodaría como miembro del PP que (Díaz Ayuso) tenga que compartir Gobierno con VOX?», le preguntaba la presentadora, Cristina Pardo.

«Yo aquí he venido varias veces (a esta cadena) y siempre repito que soy fan de los dos grandes partidos, la estabilidad política es fundamental para avanzar y para crear empleo. Hemos tenido años malos, corrupción, pero no ha pasado solo en España, que haya ganado Biden frente a Trump significa que la política seria ha regresado también a los EEUU», argumentaba Villalobos, que pasó al ataque:

Espero que el PSOE tenga los votos que tenga que tener y el PP la absoluta para que no tenga que comprometerse con quien no se tiene que comprometer. Decir que Gabilondo, que a mi me parece un hombre dialogante y capaz, que va al centro, es poco creíble. Tenemos que volver a los dos grandes partidos que integren todas las sensibilidades.

Pardo le preguntó, consciente de que ahí tenía el titular: «¿VOX es ultraderecha?»

La ‘popular’ afirmó: «Sí, a mí VOX no me gusta nada. No entiendo que haya mujeres que votan a VOX. Me parecen profundamente machistas».

Sin embargo, según varias encuestas de cara a las elecciones del 4 de mayo, Díaz Ayuso obtendrá una holgada victoria pero necesitaría del apoyo de VOX para gobernar, por lo que estas palabras de Villalobos le hacen un flaco favor. Precisamente, el PP de Madrid ha prohibido los ataques a la formación de Santiago Abascal durante la campaña con el objetivo de aunar fuerzas frente al tripartito de izquierdas.

El PP de Madrid prohíbe los ataques a VOX en las elecciones del 4-M

El equipo de campaña de Isabel Díaz Ayuso quiere evitar la confrontación con VOX en las elecciones y centrarse en el cara a cara con el Ejecutivo, con Pedro Sánchez y con la izquierda autonómica.

Según cuenta Carmen Morodo en La Razón, Ayuso y el PP de Madrid desean funcionar con la máxima autonomía en el diseño de la estrategia electoral para los comicios. El buen desempeño en las encuestas reafirman su posición.

Y es que hace dos años, en sus primeras elecciones como candidata, Ayuso era una desconocida hasta dentro de su partido. Ahora es diferente, y su proyección nacional ha podido provocar a que en su formación la miren con recelo porque saben que es un valor al alza.

La estrategia la tienen clara. Miguel Ángel Rodríguez y Díaz Ayuso no quieren salidas de tono contra Vox, cuya candidata volverá a ser Rocío Monasterio. Esta posición confronta con la posición de Pablo Casado y la dirección nacional del PP. La estrategia de Madrid, en el caso de salir bien, dejaría en evidencia la ruptura de Casado con Vox, ya que Ayuso no tendría problemas en gobernar con ellos.