Bestial ‘barrida’ en TV a la portavoz de Femen: «¿Por qué tus pechos dicen más que tu boca?»

Las activistas de Femen, ya saben, de pecho descubierto y consignas pintadas, interrumpieron un acto de homenaje al dictador Franco en Madrid en el pasado y último fin de semana de marzo de 2021.

Así que en Cuatro al día, debe ser que escasos de temas, invitaron a la portavoz de la organización en España, Lara Alcazar, para debatir con los tertulianos del programa.

La sangría se la pueden imaginar. En cuanto la activista se puso la camiseta, tuvo muy poco que hacer ante las acometidas de Ketty Garat (Libertad Digital) y Carlos Cuesta (OkDiario), que golpearon a la joven mediante la oratoria una y otra vez:

Femen : Porque no me apetece la verdad. Manifiesto de Femen.

Ketty Garat : ¿Pero por qué no me contestas? ¿No tienes respuesta?

Femen : Es una pregunta que me parece muy poco interesante la verdad.

Femen : Porque a mí me da la gana hacerlo.

Ketty Garat : Igual que no los necesita el hombre, ¿por qué los tengo que utilizar yo?

Femen : Mira, me parece una pregunta un poco antigua y desfasada teniendo en cuenta que Femen lleva ya muchos años dentro del panorama político.

Ketty Garat : Pero no ayuda mucho a esto de la cosificación del cuerpo de la mujer, ¿no? No parece que sea un motivo muy de igualdad con el hombre.

Femen : ¿Y por qué no? Si se utilizan para absolutamente todo pero luego cuando nosotras las usamos de manera política se cuestiona…

Intervino entonces, agotado ese debate de los pechos, el periodista Carlos Cuesta, para terminar de barrer las bobadas de la activista:

Te voy a explicar una cosa: esos policías que están ahí no tienen ideología o la tienen dentro de sus casas. Acuden ahí porque hay un acto que está autorizado… No actúan de forma ideológica sino manteniendo el orden público. Y se autorizan esos actos porque se autorizan otros como el de Pablo Hasel, que seguro que a ti te gustan más. Y que tú estés ahí haciendo lo que te dé la gana demuestra salud democrática… ¿Qué no lo entiendes? Pues chica, ¡qué quieres que te diga!