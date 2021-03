Isa Serra insiste en defender el sucio escrache a Begoña Villacís embarazada: «Ella se sintió agobiada… y fue hace dos años»

Lo de Isa Serra no tiene un pase. Es que se le ven las costuras a la podemita en cada palabra que dice.

Esta tipa, segunda de Podemos a la Comunidad de Madrid -por detrás del macho alfa Pablo Iglesias– es madre, condenada por vejar a una mujer policía al grito de «hija de puta, zorra, que te follas a todos los policías municipales; si fuera tu hijo tendría que coger un arma y pegarte un tiro», y ahora se está cubriendo de gloria justificando el miserable escrache que le hicieron a Begoña Villacís a dos días de dar a luz. No puede ser más deleznable, pero ella lo sigue intentando con mucho esfuerzo.

Lo hizo primero en Espejo Público este martes 30 de marzo de 2021, para justificar que en su partido han fichado a una de las activistas que promulgaron aquel acoso a la de Ciudadanos en la pradera de San Isidro en 2019.

Villacís responde: «Es repugnante»

La propia afectada respondió a través de Twitter llevándose las manos a la cabeza como es obvio:

Isa Serra explica los escraches con perspectiva de género: si eres de izquierdas se llama «agresión machista»; si no, “movilización» ¿Nosotras sí podemos ser agredidas?. Es repugnante “Yo sí te creo”, si eres de las nuestras. Espero que esto sirva para que nadie crea a Podemos. https://t.co/bzwBGyj4tX — Begoña Villacís (@begonavillacis) March 30, 2021

Reincide en Telecinco

Pero como esta tipa no tiene ni dos dedos de frente, en vez de recular y tratar de que pase el huracán, insiste en demostrar que no tiene ni pizca de eso que llaman sororidad. O al menos, no para con mujeres que no sean de izquierda radical, como ella.

¡Pero es que esto ocurrió hace dos años! Ella se sintió agobiada, y dijeron que sentían que pudiera haberse sentido agobiada, pero a partir de ahí ya está bien… ¡Ya está bien de equiparar una movilización en favor del derecho a la vivienda con unos neonazis que están haciendo una exaltación fascista y que se organizan para amedrentar y para pegar a la gente! La equiparación es un blanqueamiento del fascismo.

Por supuesto, Isa Serra hablaba del turbio asunto en el que se vio envuelta con Pablo Iglesias en Coslada en la tarde anterior.