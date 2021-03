Un tuit antiguo de Jesús Cintora le estalla en la cara: “Así se manipula en RTVE”

El presentador de ‘Las cosas claras’, Jesús Cintora, lleva siendo noticia toda la semana muy a su pesar.

La oposición política e incluso varios compañeros de TVE le han acusado de mala praxis periodística.

Para colmo, ahora ha ‘aparecido’ un tuit suyo escrito en el año 2018 donde precisamente denunciaba la “manipulación” en RTVE.

El 30 de abril de aquel año, el actual presentador de ‘Las cosas claras’ escribía: “así se manipula en RTVE, así manipulan con el dinero de todos. Información adulterada, sesgada, ignorada, Trabajadoras lo cuentan en primera persona”. Y añadía los hashtags #AsíSeManipula y #RTVEdetodos, junto a una foto de dos trabajadoras vestidas de negro.

Os recuerdo que Cintora cobra él solito 900 € al día, 18.000 € al mes.

“Con el dinero de todos” pic.twitter.com/ybquEq7cA0 — Juan Arza (@juanarza) March 30, 2021

Lo de Cintora es un no parar: ahora le pillan manipulando la traducción de una turista para dañar a Ayuso

Como decíamos, el de ‘Las cosas claras‘ lleva una semana interesante.

No es que su programa de Televisión Española salga a escándalo diario, es que hay días que nos obsequia hasta con dos manipulaciones de libro que se saltan a la torera cualquier libro de estilo mínimamente serio.

Como hemos dado cuenta en PD, ‘Las cosas claras’ ha sido muy criticado en Twitter en las últimas horas por destacar el ‘desfase de turistas de Madrid’ cuando en las imágenes aparecía una playa de la Barceloneta totalmente llena. Hasta el alcalde de la capital José Luis Martínez-Almeida se cachondeaba.

Pues bien, los chanchullos de Cintora no terminaban ahí, ya que un reportero salía la calle para preguntar a los turistas que por qué venían a España en plena pandemia. Con el claro objetivo de dañar a Isabel Díaz Ayuso y hacerla culpable de que la pandemia se desboque, el presentador de TVE daba paso así: «Entre tanto los turistas dicen cosas como estas».

Una de las entrevistadas, decía en inglés algo que hasta los menos versados en la lengua de Shakespeare podrían entender: «In Spain I feel that it’s more open than other European countries». Es decir, que la muchacha menciona a España y lo compara su nivel de apertura con el de otros países europeos.

Sin embargo, el programa de Cintora subtitula de una manera que llamaba poderosamente la atención de las redes sociales: «Siento que Madrid es una ciudad más abierta que otras ciudades europeas«, algo que no ha dicho en ningún momento la turista.

Eduardo Carazo, diputado del PP por Valladolid, lo denunciaba así: «El sectarismo de Cintora no es propio de una televisión pública».

Hasta Marc Sala (RNE) y Carlos Franganillo (TVE) censuran el periodismo sensacionalista de su compañero Jesús Cintora

Como decíamos, no solo la oposición política censura a Cintora, sino que también lo hacen hasta sus propios compañeros.

Su ‘asalto callejero’ a Mariano Rajoy, cuando salía a pasear por las inmediaciones de su casa, fue la gota que colmó el vaso.

Carlos Franganillo, presentador del Telediario en La1, no se ha andado por las ramas: «Absolutamente impropio de RTVE».

Franganillo reaccionaba a un tuit del locutor de RNE Marc Sala donde confesaba no estar de acuerdo con las prácticas de ‘Las cosas claras’, después de que este martes 23 de marzo de 2021 una reportera de dicho programa asaltara en plena calle a Mariano Rajoy cuando este salía a pasear.

«Yo es que esto no lo acabo de ver en la radiotelevisión pública. Seré antiguo, no sé», decía Sala.