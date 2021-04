Ana Rosa Quintana ‘arrincona’ a Salvador Illa por meter las narices donde no le llaman

Ana Rosa Quintana, como buena parte de los españoles, le tiene una inquina tremenda a Salvador Illa, exministro de Sanidad y máximo responsable de la pandemia en España después de Pedro Sánchez.

Recordemos que el ahora don nadie en Cataluña, al que quitaron en plena tercera ola de coronavirus en el país para mandarlo a la región de los independentistas, a aprovechar su fama y tratar de formar gobierno con ERC, le han dejado tirado entre unos y otros. Pero eso no quita para que Illa siga tratando de pintar algo en la política nacional, y por eso le utilizan para hacer campaña por Gabilondo en Madrid de cara al 4-M. Y adivinen, criticando el modelo de salidad hacia adelante de Díaz Ayuso para mantener lo más viva posible a la Comunidad de Madrid…

La presentadora de Telecinco, de vuelta al plató tras su cuarentena en casa y después de unas cortas vacaciones, volvió a demostrar este 5 de abril de 2021 que no olvida la gestión de Illa y le mete un rapapolvo descomunal:

Illa ha reaparecido en Domingo de Resurrección para apoyar al candidato del PSOE… Yo no sé si Illa es la persona más creíble para hablar de gestión sanitaria.

Obviamente no es la primera vez que Ana Rosa descarga contra Illa, porque durante su estancia en el ministerio y la gestión de la pandemia fue casi una constante de la presentadora en Telecinco. Recordamos algunos de los mejores golpes:

En noviembre de 2020, una de las mayores arremetidas de Ana Rosa contra Illa:

El ministro de Sanidad o está desbordado, que es muy peligroso, que esté sobrepasado, o que no se entera, ¡o que nos engaña!

Y de paso, contra Fernando Simó: «Tendrá que comparecer hoy, ¡porque es impresentable! Le está pudiendo el personaje al científico…»

En enero de 2021, una queja profunda por la maniobra del PSOE de mandar a Illa a Cataluña pero manteniéndole en la cartera de Sanidad hasta el inicio de la campaña electoral:

Fue en diciembre de 2020, con las Navidades acechando, cuando desde El programa de Ana Rosa vino un golpe sonoro:

¿Sabéis lo que ocurre? Que al final los ciudadanos cuando vemos todo esto: el férreo control que quieren tener unos, la falta de organismos independientes que controlen desde fuera, las comunidades autónomas que se les ha dejado porque son los que dan las malas noticias… ¿Y al final qué decidimos los ciudadanos? ¡Que nosotros mismos nos tenemos que proteger! Y oiga, ¡que no nos echen la culpa a los ciudadanos de lo que pasa, ¡que bastante estamos haciendo!

Glorioso golpe tanto de la propia presentadora como de Eduardo Inda, pocos días después, a vueltas con los dichosos test de cara a la Navidad:

Ana Rosa Quintana: Que dice Illa que los test no son adecuados para protegernos… ¡Pues no sé qué están haciendo en toda Europa! Que los test son accesibles para todos, yo no lo entiendo.

Eduardo Inda: Debería irse a Taiwán, a Corea del Sur… ¡este indocumentado! Illa está presionando para que los médicos no prescriban los test de antígenos… ¡Eso es una barbaridad! ¿Por qué en los países asiáticos van tan bien? ¡Porque ha habido test masivos!