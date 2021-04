Rocío Monasterio para los pies a Ana Pardo de Vera: «¿Está usted llamando mentirosos a los vecinos de Ciudad Lineal?»

Los vecinos de Ciudad Lineal vivieron hace unos días un angustioso momento con el tiroteo protagonizado entre bandas latinas. El sindicato policial Jupol sentenciaba lo siguiente tras difundirse las imágenes de lo sucedido: «Las bandas son un PROBLEMA que debe ser atajado con la máxima contundencia.»

VOX, con su candidata Rocío Monasterio al frente, exigía mano dura al visitar la zona y precisamente por ello ha tenido un conato de enfrentamiento con la tertuliana podemita Ana Pardo de Vera en el programa ‘La hora de La 1’ de TVE: «¿Está usted llamando mentirosos a los vecinos de Ciudad Lineal?».

Así fue el rifirrafe entre la candidata de VOX a la Asamblea de Madrid y la tertuliana de Público, a la que Podemos quiso colocar al frente de RTVE:

Ana Pardo de Vera: Según The Economista, Barcelona y Madrid están entre las ciudades más seguras del mundo. Más allá de eso, ¿qué datos manejan ustedes sobre la inseguridad de Madrid?

Rocío Monasterio: Mire, yo conozco ciudades con índices de delincuencia más altos que Madrid pero precisamente por eso no queremos que Madrid acabe así y tenemos que estar atentos. Lo que tenemos son datos de estas dos últimas semanas, si ustedes han leído la prensa, se habrán dado cuenta. Lo que ha pasado en Usera, en San Blas, en Ciudad Lineal…

Ana Pardo de Vera: Hable de estadística, no de hechos puntuales…

Rocío Monasterio: Sí, ha subido. Tres de cada cuatro menores detenidos están relacionados con MENAS.

Ana Pardo de Vera: Está echando la culpa a la inmigración, entonces

Rocío Monasterio: Sí, esto está asociado a la inmigración. Creo que hay un alto índice de delincuencia asociado a la inmigración ilegal y nos lo están diciendo los vecinos de los barrios, que ven como detienen a esta gente y luego están en la calle. ¿Usted está llamando mentirosos a los vecinos de Ciudad Lineal?

Rocío Monasterio, candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid: «Vecinos de Vallecas, de Batán, de Parla o de Ciudad Lineal son los que reclaman que Vox esté ahí porque es el único que está hablando de los problemas reales» https://t.co/icHe2Skye4#LaHoraMonasterio pic.twitter.com/g43MhhS9qB — RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 5, 2021

Ana Pardo de Vera: No, usted está llamando incompetente a la Policía

Rocío Monasterio: Esa gente no votaba a VOX y ahora la va a votar. Yo no dudaría de la palabra de estos vecinos cuando te dicen que tienen miedo. Yo lo tendría si al asomarme a mi balcón me encuentro con una bala que ha impactado en mi persiana.

Ana Pardo de Vera: La misma vecina decía que eso no había ocurrido nunca en Ciudad Lineal. Hecho puntual.

Rocío Monasterio: Yo a esa vecina ni la llamaría mentirosa ni racista, más bien intentaría protegerla.