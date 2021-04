Ayuso no se fía de Telemadrid y reclama que el debate electoral del 4-M lo organice la Academia de Televisión

Es una de las primeras cuestiones a las que le va a tener que meter mano si gana holgadamente.

Telemadrid se ha convertido en una televisión que, a la primera que puede, se posiciona en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Por eso no es de extrañar que el Partido Popular haya solicitado que el debate electoral no lo organice la televisión pública madrileña, sino la Academia de Televisión.

No dice directamente que no se fíe de Telemadrid, pero está claro el mensaje implícito:

La petición del partido de Ayuso no ha gustado a José Pablo López, presidente del Consejo de Administración de Telemadrid que, en un comunicado, ha señalado que:

Lo cierto es que la presidenta madrileña tiene razones de peso para mostrar sus recelos a que sea Telemadrid la que organice el debate del 4-M.

Recientemente, el 16 de marzo de 2021, coincidiendo con la disolución de la Asamblea de Madrid y la consecuente convocatoria de elecciones respalda además por la Justicia, así reaccionaba una presentadora de la cadena, Inés Ballester (‘Está Pasando’).

Y cuando el Hospital Isabel Zendal iba a entrar en funcionamiento, Ayuso, entrevistada por Silvia Intxaurrondo en Telemadrid, fue sometida casi a un tercer grado el 25 de octubre de 2020:

Silvia Intxaurrondo: «¿A cuántos sanitarios ha contratado para el hospital de Valdebebas?»

Díaz Ayuso: «Pues estamos ahora mismo en esa contratación. Lo que se está viendo sobre todo es el refuerzo que venga de otros hospitales. Y con ello hacer ese operativo para que el hospital tenga a todo el personal dispuesto

Silvia Intxaurrondo: «Disculpe. Entiendo entonces que van a tomar personal sanitario de otros hospitales»

Díaz Ayuso: «Al hospital de Valdebebas no le va a faltar personal sanitario y ningún tipo de personal»

Silvia Intxaurrondo: «¿Y no se arriesga a que otros hospitales de la Comunidad…?»

Díaz Ayuso: «No va a faltar nada. Es una buena noticia»

Silvia Intxaurrondo: «¿No van a quedar desasistidos?»

Díaz Ayuso: «Es un nuevo hospital y eso es una buena noticia y lo que va a haber es una reorganización de los sistemas sanitarios para que no falte de nada. Es una buena noticia que Madrid vaya a tener un nuevo hospital con 1000 camas y casi tantas UCIS como una provincia entera de España.»

Silvia Intxaurrondo: «Es que a mí no me salen las cuentas. Si coge personal sanitario de otros hospitales y los lleva a Valdebebas…»

Díaz Ayuso: «Sí pero porque se van a reorganizar…a ver yo no soy la responsable de los RRHH de la Consejería de Sanidad. La presidenta no tiene por qué entrar al detalle de cómo se van a organizar los turnos, eso a mí no me compete. Creíamos que íbamos a necesitar un nuevo hospital y la proeza que en tres meses lo vamos a tener y va a sorprender al mundo, eso es lo que a mí me ha de ocupar. Pero como comprenderá yo no he de bajar a la letra pequeña. Son preguntas que normalmente no se les hace a un presidente autonómico. Mi responsabilidad es que haya un hospital público.»

Silvia Intxaurrondo: «Va a usted inaugurar un hospital. Parece lógico preguntar por ello»