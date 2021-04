Risto Mejide pierde los nervios con su técnico de sonido: «Si no lo entiendes, trabaja en otro programa»

El presentador de ‘Todo es mentira’, Risto Mejide, perdió los nervios con su técnico de sonido en el programa de este 6 de abril de 2021.

Mejide estaba haciendo un repaso de la dramática situación que vive España cuando un sonido cómico le hizo estallar contra este trabajador. «400 mil desempleados más que hace un año. Es más, que algunos hablan de 700 mil. 900 mil personas en ERTE. «

En ese momento, su técnico coló el mencionado sonido que hizo a Mejide perder el hilo y ponerse aún más serio: «No, esto ahora no. Que no me pongas el ‘bum’ tío. Esto no tiene ningún sentido. Estoy hablando de cosas muy serias. Que afectan a mucha gente».

Y para rematar, añadió amenazante:

«Si no lo entiendes, trabaja en otro programa.»

@ristomejide @todoesmentiratv -Papá ¿Qué es el fascismo?. -Fascismo es RISTO MEJIDE humillando en directo a un compañero, el técnico de sonido, por poner un efecto cómico en medio de un programa que pretende ser cómico. «SI NO LO ENTIENDES, TRABAJA EN OTRO PROGRAMA» pic.twitter.com/ZLnEFRHnrX — Guillermo Guijarro (@williguijarro) April 6, 2021

El publicista ha aprovechado para volver a criticar a Pedro Sánchez en ‘Todo es mentira’ después de comparecer ante los medios de comunicación tras el Consejo de Ministros. El presidente del Gobierno ha transmitido un mensaje optimista confiando en que el 9 de mayo pondrá fin al estado de alarma y que 33 millones de españoles estarán vacunados en agosto.