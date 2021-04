Otra vomitona de Iglesias ante el silencio de Griso: «VOX hace apología de los GAL y del terrorismo de Estado»

Pablo Iglesias es conocedor de las malas perspectivas electorales que arrastra de cara al 4-M.

Por eso, su estrategia pasa por mostrarse conciliador con las otras fuerzas de izquierda -aunque ello le obligue a ‘tragar’ con los errejonistas de Más Madrid– y elevar el tono contra la derecha, en una muestra de lenguaje guerracivilista.

El de Unidas Podemos es consciente que solo con la unión del tripartito de izquierdas puede tener alguna opción ante Isabel Díaz Ayuso.

El acto de VOX en la Plaza Roja de Vallecas

Mucho está dando que hablar el acto de VOX de este miércoles 7 de abril de 2021 en la Plaza de la Constitución del barrio obrero de Vallecas.

La ultraizquierda ya ha colocado carteles y pancartas intimidatorios contra la formación de Santiago Abascal, que ha elegido este barrio madrileño como pistoletazo de salida de su campaña electoral.

Mientras los cachorros podemitas actúan, sus líderes señalan. El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, hablaba de «desinfectar con lejía» la plaza una vez VOX haya finalizado su mitin. Y luego, Pablo Iglesias, en una entrevista en ‘Espejo Público’, elevaba la apuesta, al acusar a VOX de «hacer apología de los GAL y del terrorismo de Estado».

Así luce ya hoy la Plaza Roja de Vallekas. pic.twitter.com/ykeirWSNGW — Vallekas se Defiende (@VKseDefiende) April 6, 2021

Además, tachaba de «ultraderecha» tanto al PP de Díaz Ayuso como al partido de Rocío Monasterio y avisaba a los madrileños del peligro que suponen: «Quieren acabar con las ayudas sociales y todo lo común»

La entrevistadora, Susanna Griso, enmudecía y no rebatía ni una sola de estas escandalosas y falsas afirmaciones.

No descarta su imputación por el ‘caso Dina’

El ex vicepresidente del Gobierno confesaba en esa misma entrevista que está «preparado para todo» en relación a una posible imputación en el denominado ‘caso Dina’ debido a que ya no es aforado tras haber dejado el Gobierno y el Congreso. «A mí me van a hacer cualquier cosa«, afirmó.

«Hay que estar preparado para todo, pero con absoluta tranquilidad», ha señalado Iglesias, añadiendo que en su formación están «preparados para lo que venga».