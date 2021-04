Ana Rosa se la pone botando a Abascal: «¡Cómo se les ocurrió ir a Vallecas!»

La movidita tarde del 7 de abril de 2021 en el barrio madrileño de Vallecas va a traer mucha cola.

El terrorismo callejero sufrido por los integrantes y simpatizantes del partido VOX, por los antidisturbios y si me apuran por algunos reporteros de medios de comunicación, sigue coleando este 8 de abril de 2021.

El centro mismo de las iras de los ultras que montaron el cisco sobre el terreno, Santiago Abascal, participó en esta mañana en algunos medios de comunicación para dar buena cuenta de lo que tuvieron que sufrir en Puente de Vallecas, con la complicidad de algunos miembros del Gobierno, como el apoyo explícito de dos ministras o la inacción de Marlaska sosteniendo a las unidades policiales.

El líder de VOX participó en los dos programa matutinos de política, El Programa de Ana Rosa y Espejo Público, en los que enseñó a cámara uno de los ladrillos que le lanzaron los hooligans, cachorros de Pablo Iglesias y demás.

En el primero de ellos, además, la pregunta perfecta de la presentadora, Ana Rosa Quintana, que con sarcasmo resumía a la perfección lo vivido en el barrio del este de Madrid. Los políticos deberían poder ir donde quisieran a contar sus ideas, sin ser agredidos por ningún energúmeno ni censurados por ningún político que crea que no están en su zona.

Ana Rosa: Señor Abascal, ¡cómo se les ocurrió ir a Vallecas!

Abascal: Entiendo que la pregunta es retórica y casi en tono de broma.

Ana Rosa: Hombre, broma no porque no es broma, pero es que viendo esos tuits, parece que un español, sea del partido que sea, no tenga derecho a dar un mitin donde quiera.

Abascal: Efectivamente, y en cualquier sitio, pero es que encima en Vallecas nos han votado 13.000 personas, tenemos el 12% de intención de voto. Lo que ayer ocurrió fue extraordinariamente grave. Un adoquín como este impactaron en personas, y un mal golpe puede matar a una persona. Quise ante todos ustedes contar los pasos que separaban el atril de quienes nos estaban acosando; solo tuve que dar 18 pasos.

Ana Rosa: ¿Y eso por qué?

Abascal: Pues porque lo toleró el ministro del Interior, que tuvo una actuación absolutamente criminal. Ayer dejó que una manifestación ilegal de grupos organizados de delincuentes tomase la plaza en la que teníamos un acto autorizado. Es de una gravedad extraordinaria […] y tuvimos que soportar que ministras estén defendiendo la comisión de los delitos electorales que se cometieron ayer, y por supuesto, y el vicepresidente del Gobierno en la sombra, que una vez más se ha comportado como un criminal.