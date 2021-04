Antonio Maestre destila odio en laSexta: «Abascal fue buscando la foto de la violencia»

Es como el niño al que le dan un caramelo.

Antonio Maestre anda ensoberbecido disfrutando de sus minutos de gloria después de montar un esperpéntico show en Vallecas (Madrid) provocando a quienes pacíficamente quisieron asistir al mitin de VOX en la tarde del 7 de abril de 2021.

El periodista de La Marea, que reconoció haber agredido a un cámara del canal de Javier Negre y al militante de VOX Bertrand Ndongo, a los que llegó a tirar el móvil al suelo, este 8 de abril de 2021 fue a presumir a laSexta de su hazaña.

Y lo hizo en el programa ‘Al Rojo Vivo‘, con un Antonio García Ferreras que, aun sin mucha contundencia, no estaba muy de acuerdo con el veto y la censura que Maestre trataba de imponer sobre el partido de Santiago Abascal.

El tertuliano abogaba, sin decirlo claramente al principio, por la posibilidad de que se hubiese procedido a la suspensión del acto de VOX en el madrileño barrio de Vallecas:

Antonio García Ferreras reclamaba una aclaración a Maestre porque, o bien no entendía la argumentación del periodista de La Marea o bien quería que dejase bien sentado que lo que rechazaba de plano era el acto de VOX en Vallecas. Rápidamente el tertuliano le sacaba de dudas:

Creo que la Delegación del Gobierno tiene que valorar los riesgos de ciertos actos y tiene que valorar los riesgos de que se produzcan actos violentos. Igual que no dejaron a Blas Piñar ir a Vallecas a hacer lo mismo. Lo que no podemos obviar es lo que buscaba VOX allí. VOX no buscaba hacer un acto político. Buscaba una reacción violenta y como no la encontró, como al principio no la encontró, como Santiago Abascal veía que no tenía la foto que quería, que no había actos violentos, intentó saltar, como cuenta Cruz Morcillo en ABC, el cordón policial.