Isabel Díaz Ayuso ‘desayuna’ Sánchez en Antena3: «¡Miente y no deja de mentir!»

Estuvo absolutamente espectacular Isabel Díaz Ayuso charlando con Susanna Griso este viernes 9 de abril de 2021 en Espejo Público de Antena3, y especialmente en lo que se refiere a meterle el dedo en el ojo a Pedro Sánchez como presidente de la Nación.

Fue absolutamente contundente la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones contra el Gobierno, en una guerra cuerpo a cuerpo que se endurece por momentos, a medida que se acerca la fecha de comicios en la región el próximo 4-M. Ayuso ha convertido a Sánchez en su enemigo cara a cara, y eso le beneficia:

A Pedro Sánchez le han desmentido ya esta semana el Consejo de Estado, el Banco de España, la Unión Europea, ¡no deja de mentir! Dijo exactamente hace un año que íbamos a tener una ley de pandemias y no ha sido capaz de redactarla. Y lejos de hacer esto, anuncia que vamos a tener más vacunas que las que ha anunciado Merkel. ¡Es que ha sido mágico! Convocar elecciones y ya no va a haber más estado de alarma, y ya no me cierran la Comunidad después de siete u ocho meses. ¡Qué casualidad! Miente, están mintiendo y es lo que han hecho desde el comienzo de la pandemia.