Marhuenda humilla a Miguel Bosé: «Es un deshecho humano, me da pena»

Muy esperado por algunos, una vergüenza su emisión para otros, controvertido para todos y bastante aburrido en general, el negacionista del coronavirus Miguel Bosé en la noche de 11 de abril de 2021 con Jordi Évole en laSexta.

Con una voz de ultratumba, bastante dañada, que por momentos hubiera requerido subtítulos, la primera parte de la entrevista tuvo su repercusión en los medios, y por eso reaccionó Francisco Marhuenda este 12 de abril ya en Espejo Público de Antena3.

El director de La Razón, con facilidad para el insulto, se marcó un comentario tremendo hacia el exitoso cantante español:

Es un desecho humano, no lo digo con desprecio, me da pena. No me cae personalmente mal, pero se ha convertido en un ser humano interiormente destrozado. La voz que le vi, el comportamiento que tiene, esa forma egocéntrica, como si él fuera el centro del universo… Me da pena, no lo digo con superioridad. Pero una personas que ha estado consumiendo dos gramos de droga… Habrá que ver cómo está él psicológicamente realmente.

Algunos minutos después de lo dicho, quiso matizar sus palabras Marhuenda, diciendo que la forma física del criticado Bosé era buena, pese a sus años de excesos, y no le parecía que “lo más adecuado fuera referirse a él como desecho humano». Las cosas de Marhuenda.

La cronica de Sergio Espí en Periodista Digital recrea a la perfección cómo fue esta primera parte emitida de la charla entre Évole y Bosé:

Drogas, sexo a lo bestia, tabaco, sustancias… todo. Me dio por ahí por un desamor, simplemente. Un día llamé a unos amigos míos a la 1 de la mañana. Yo me dormía temprano en aquella época y les dije ‘quiero salir y quiero ir de fiesta’. Mis amigos, que ya estaban en la cama, se vistieron y fueron a ver si era verdad porque no se lo creían. Y esa noche, me tomé mi primera copa y me tomé mi primera raya. Me salió baratísimo porque me duró…

He dejado todo, todo, todo hace 7 años. Muy enganchado. Y diario. Pasó, dejó de ser diversión y fiesta, como era al principio. Y se trasladó a diario, y empieza a perder la gracia, a causar problemas serios que no justificas porque no tienen justificación.

He llegado a consumir casi 2 gramos diario más el fumar marihuana, éxtasis…