La primera aparición televisiva de Lilith Verstrynge, con Risto: «En mi casa, las cenas son un espectáculo»

Un debate de jóvenes, de ‘idealistas’ como les quisieron llamar en Todo es mentira, que tendrán una mesa de disputa en campaña electoral en directo en Cuatro este miércoles 15 de abril de 2021, pero que tuvieron una primera toma de contacto por videoconferencia este lunes 12.

Cinco caras poco o nada conocidas que van en las listas de los partidos a las elecciones en la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo, y que son canteranos de las distintas formaciones. Debatirán entre ellos en el programa de Risto Mejide pero hay una de las candidatas que ya tiene ventaja desde la salida: la podemita Lilith Verstrynge.

Y es que mucho se ha hablado y escrito de la hija de Jorge Verstrynge, conocido político y analista español y gurú podemita entre otras cosas, que además ha venido manteniendo una relación directa con Pablo Iglesias muy jugosa para todo tipo de rumores desde hace algunos meses. Lilith, a sus 28 años de edad, fue seleccionada por el podemita para entrar como asesora en su Vicepresidencia de Asuntos Sociales en el Gobierno, y ahora se la lleva con él a la candidatura de Madrid.

Hasta ahora, la joven Verstrynge no había aparecido en ninguna entrevista en medios de comunicación, por lo que este 12 de abril llega su bautismo en un contenido bastante facilito y blanco… En la presentación del publicista Mejide, apenas de un par de minutos, ya dejó algún titular interesante Lilith:

Lilith : No tengo ninguna necesidad de matar al padre, en casa efectivamente las comidas y las cenas son un espectáculo, pero supongo que de eso va la política, de no estar de acuerdo siempre en todo.

Lilith : Yo creo que la política es la manera que tenemos de debatir, de organizar y de llegar a acuerdos, y es una buena manera para intercambiar y sacar ideas. Personalmente, es una obviedad que lo he tenido siempre en casa, tanto por mi madre como por mi padre, y aunque negué mucho tiempo la evidencia e intenté dedicarme a otras cosas, en un momento dado entendí que yo también tenía vocación de servicio público. Suena muy obvio, pero es así, tenía que intentarlo.

Risto : A mí me gustaría saber por qué estás en política…

Es bastante todo lo que se sabe de la jovencísima Lilith Verstrynge antes incuso de su llegada a la primera línea de la política.

Hace algunos días, cuando se supo de su inclusión en la candidatura podemita de Madrid, la joven protagonizó una fuerte papeleta en Twitter, sacando todos sus estudios:

Cogen el CV entero de una mujer y lo reducen a cero. Haber tenido estas oportunidades académicas y laborales es un privilegio y no me hace mejor que nadie, pero es una vergüenza que a las mujeres nunca no se nos reconozca nada de lo que hacemos. Jamás pasaría con un hombre. pic.twitter.com/Sckpk2J1uI

— Lilith Verstrynge (@MazelLilith) March 24, 2021